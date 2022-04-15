疫情｜新巴城巴4.19學校線重啟　4.21起恢復20線服務　7線仍暫停

第五波疫情放緩，政府決定分階段放寬社交距離措施，並恢復面授課堂。新巴城巴宣布，下周二（4月19日）起恢復部份學校路線及特別班次服務；另於下周四（21日）逐步加強班次，及恢服部份之前因疫情而暫停服務的路線，包括城巴5B、5X、8X、979；新巴797、18P等。

不過翻查之前新巴城巴公布的通告，今次重新恢復服務的路線僅20條，即至少仍有7條線未重啟，包括新巴81P、115P、682D等。



新巴城巴今晚（15日）發稿表示，現時的首要任務，是在社會復甦期間，平衡乘客需要及實際需求。兩巴已參考第五波疫情前「新常態」下的乘客量數據，以及過往四波疫情後，分階段放寬社交距離措施所得的經驗及數據，以調整服務水平。

兩巴表示，為應付市民對巴士服務的需求，將於4月25日起，於繁忙時段期間，在主要地段額外調配後備巴士車隊，並密切留意各條路線的營運情況，按實時的客量數據調動車隊加強服務，以確保服務水平能應付乘客需求。兩巴將恢復以下路線：

城巴新巴將於4月21日起，增強主要路線的服務。（新巴城巴文件）

另外，部份學校路線及特別班次將於4月19日起恢復服務。詳情如下：

不過翻查兩巴於4月11日發出的通告，當時有27條線暫停服務，不過是次公布恢復服務的路線，只有20條，即仍有7線仍然暫停服務，包括81P、115P、682D、701S、905A、905P、N20等。

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兩巴續指，疫情期間前線同事一直堅守崗位，為市民提供公共服務，已引入消毒噴霧儀器加強巴士車廂清潔，並向前線車長派發消毒濕紙巾。