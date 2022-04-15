復活節｜長假首日發四張口罩令告票　康文署預告假期加強巡邏

復活節連假今日（15日）開始，不少市民外出聚會。康文署表示截至下午4時，在轄下場地一共進行1,390次巡查，共發出超過560次口頭勸諭，並向4名違反口罩令人士發出定額罰款通知書，又預告將在未來兩日（16及17日）會繼續加強巡邏，如發現違規情況，會採取執法行動。



康文署在復活節假期聯同相關部門的執法隊伍加強巡查轄下場地，要求使用場地人士遵守規定，並檢控經勸喻仍不遵守規例者。截至今日下午4時，康文署人員在轄下場地一共進行1,390次巡查，共發出超過560次口頭勸諭，並向4名違反第599I章有關於指明公眾地方強制佩戴口罩要求的人士發出定額罰款通知書。

署方亦向外籍家庭傭工派發宣傳單張，同時透過場地廣播及告示牌，要求他們提高防疫意識，以及遵守各項防疫規例及限制。

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康文署發言人提醒市民切勿鬆懈，繼續同心協力及持之以恆地遵守預防及控制疾病的相關規例，以減低病毒在社區傳播的風險；又提醒市民現時公眾地方羣組聚集的人數限制為兩人，另外根據《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章），任何人在進入或身處指明公眾地方時，亦須一直佩戴口罩。任何違反上述有關規例的人士可被定額罰款5,000元。

康文署又預告，署方及相關部門的執法隊伍在未來兩天（四月十六及十七日）會繼續加強巡邏，如發現違規情況，會採取執法行動。

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