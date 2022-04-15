復活節｜長假首日市民報復式消費　有人或用盡消費券　店舖現人龍

一連四天復活節假期今日開始，隨着本港疫情放緩，市民外出意欲大增，街上人頭湧湧，出現報復式消費。下午約三時，到旺角朗豪坊逛街的市民絡繹不絕，商店亦有推出折扣優惠，吸引市民以消費券付款，有店舖外出現人龍。



▼4.15 復活節長假首日、派發消費券後首個長假期▼



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市民報復式消費 商戶推優惠

無論是運動用品店、服裝店，還是其他零售商舖，都有市民在購物，其中時裝品牌店外更見人龍。

有店舖推出優惠，鼓勵市民使用消費券，只要購買滿1,000元，即減100元，亦有商戶送出電子優惠券，冀增加市民消費意欲。美食廣場也是人流不絕，場內滿座，約有60人。

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電器舖人流增

大型連鎖電器舖同樣人頭湧湧，其中以大型電器最受歡迎。記者以顧客身份查詢，店員說今天人流的確有增加，惟「唔算太多人落單，好多都話要同屋企人商量下」。

黃先生用了1,000元消費券，購買兩對波鞋。（李沛姿攝）

「盡量自己做好防疫措施」

波鞋街同樣受市民歡迎，不少人提着購物袋。市民黃先生用了1,000元消費券，買了兩對波鞋，又計劃在復活節長假期外出吃晚飯，他說：「難得出嚟，平時好耐冇出過嚟。」

對於市面人流多，或增加染疫風險，他表示有擔心，只能「盡量自己做好啲防疫措施」，包括戴口罩、消毒、避免去人多的地方。他仍有約1,000元消費券未使用，計劃應用在日常生活。

市民張先生今日特意外出，他稱「見到咩買咩」，已購買了波鞋和衣服。他說，計劃使用餘下的4,000元消費券買金。