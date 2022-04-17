在囚青年摺永生花感激家人支持　疫情下「千里傳情」修補母子關係

踏入復活節，懲教署壁屋懲教所近日為在囚青年舉行「重生出發」親子活動，通過製作永生花，向家人展示改過的決心，並為在囚青年及其家屬拍攝深情話語短片，互送謝意和祝福。

來自單親家庭的在囚青年明仔（化名），原本與母親關係欠佳，形容達「老死不相往來」程度。但明仔確診新冠肺炎後，特別念掛和擔心任職餐廳侍應的母親，懲教署更生事務組，安排母子「千里傳情」修補裂痕。



懲教安排在囚人士及家人拍片互訴心聲

懲教署早前聯同基督教青少年牧養團契，為壁屋懲教所的青少年在囚人士舉辦「重生出發」親子活動，活動有八名在囚青年參與。基督教青少年牧養團契透過視像，指導在囚青少年摺出象徵「永恆的愛」的永生花，感謝親人支持和包容，亦展示改過自新的決心。

懲教署更生事務組職員會把永生花及在囚青年的短片送予他們家人，並拍攝家人的回應，讓在囚青少年觀看，讓他們互送謝意和祝福。

在囚青年明仔（化名）在單親家庭成長，由母親獨力撫養下長大。他稱，當初因自己的反叛和頑劣，與母親關係降至冰點，雙方互不理睬，有一種「老死不相往來」感覺。犯事判囚後，縱使居所與壁屋懲教所相距甚遠，母親仍堅持前來探訪，對他不離不棄，令他非常感動。

明仔回想母親第一次探訪時，雙方都哭成淚人，立誓出獄後不再行差踏錯，要好好孝順母親，珍惜彼此相處的時光。

明仔早前不幸染疫，他憶述臥病在床期間，體內的病毒不斷進擊，令他難受萬分，那時亦特別念掛和擔心母親。他表示母親任職餐廳侍應，感染風險很大，在更生事務組職員安排下「千里傳情」，與母親在逆境下互相支持，使他放下心頭大石。

明仔母親︰本以為母子間的裂痕無可挽回

明仔的母親表示，感恩能在疫情中與兒子互訴心聲，作為母親以往可能用了錯誤的管教方式，以致雙方關係每況愈下，但兒子入獄，也令她重新思考親子相處之道，並在更生事務組職員的協助，修補本以為無可挽回的裂痕。

當職員向她送上由明仔親自製作的永生花一刻，她彷彿得到一股無形的支持，並對兒子的將來心存希望，希望將來能與兒子攜手面對不論順逆的挑戰。

懲教主任陳鴻發表示，該署特意在復活節前夕安排活動，利用科技消除地域和疫情的隔閡，通過視像形式讓參與的在囚青少年，與家人互相關懷，讓雙方在嚴峻疫情下減壓，同時改善親子關係。