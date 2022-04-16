復活節｜食環檢控十餐廳違反防疫規例　漁護署巡郊野、查非法露營

食物環境衞生署今日（16日）表示復活節假期間在各區加強巡查，並與警方在全港多區採取聯合行動，對違反防疫規例的餐廳及顧客採取執法行動，向10間違規的餐廳負責人展開檢控程序，被檢控餐廳將被禁止於下午3時至翌日上午4時59分其間禁止堂食，為期3至14日不等；有兩名因違反掃瞄「安心出行」規定的顧客及一名違反接種疫苗規定的員工發出告票；亦巡查外傭慣常聚集地方，向違反潔淨罪行的人士發出合共4張定額罰款通知書，並撿取一批小販棄置物品。

漁護署巡查郊野公園，發出3張口罩令告票，向49名涉非法露營人士執法查非法露營。



食環署今日表示，在復活節長假期期間，在各區加強巡查，亦與警方在全港多區採取聯合行動，對違反防疫規例的餐飲處所及若干其他處所的負責人、員工及顧客採取執法行動。

食環署及警方在昨日的聯合行動中共巡查了54間餐飲處所及7間其他處所，食環署亦另外巡查了共417間餐飲處所及160間其他處所，合共巡查638個處所。

食環署向涉嫌違反指示規定的10間餐飲處所負責人展開檢控程序，當中3間餐飲處所因未確保顧客掃描「安心出行」；各2間因未有佩截口罩及同時違反同坐人數上限與未確保顧客掃描「安心出行」；餘下3間則分別因桌子距離未達標準、未有適當運作空氣淨化設備及未確保員工接種疫苗而被檢控。

食環署向涉嫌違反指示規定的10間餐飲處所負責人展開檢控程序。

被罰餐廳3點後禁堂食最多14日

有關餐飲處所將被禁止於下午3時至翌日上午4時59分其間禁止堂食，為期3、7或14天不等。換言之，下周晚市重開，將無法受惠。

另外食環署向兩名涉嫌違反掃瞄「安心出行」場所二維碼規定的顧客發出定額罰款通知書，以及一名涉嫌違反接種疫苗規定的員工發出定額罰款通知書。在聯合行動中，警方亦有採取執法行動，包括發出定額罰款通知書。

▼4.15 復活節長假首日、派發消費券後首個長假期▼



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食環署提醒，餐飲業務負責人違反《規例》或「疫苗通行證」的規定及指示可被檢控，一經定罪，最高可被罰款50,000元及監禁六個月。而身處處所內人士違反有關規定亦即屬犯罪，最高可被罰款10,000元。有關人士可藉繳付定額罰款5,000元，以解除因該罪行而須負的法律責任；此外，顧客在餐飲處所內違反同坐一桌人數上限的規定，或顧客在非餐桌範圍飲食或於非飲食時而沒有佩戴口罩，亦會因違反防疫規例被罰款5,000元。

食環署昨日亦聯同香港警務處、勞工處、相關地區民政事務處及康樂及文化事務署，在多區外傭慣常聚集地方進行跨部門聯合行動。食環署除安排潔淨服務承辦商加強有關地點的公眾街道潔淨服務外，亦加派人員巡邏以打擊無牌小販擺賣活動。行動期間，食環署向違反潔淨罪行的人士發出合共4張定額罰款通知書，並撿取一批小販棄置物品。其他政府部門亦提醒外傭遵守有關佩戴口罩及禁止於公眾地方的聚集的規例。

▼4.15 復活節假期首日街市情況▼



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漁護署發三張口罩令告票 向49名涉非法露營人士執法

另外，漁農自然護理署昨日（15日）起一連兩日在各區郊野公園人多聚集的地方加強巡查及執法，打擊違反防疫規例的行為，並聯同警務處在西貢郊野公園、船灣（擴建部分）郊野公園、八仙嶺郊野公園及東龍洲炮台特別地區進行聯合執法行動。行動中共發出三張涉口罩令的定額罰款通知書，並向49名涉嫌在郊野公園違例露營或生火的人士採取執法行動。

漁護署發言人重申，署方轄下所有露營地點及燒烤地點已關閉，關閉期間任何人均不得在郊野公園進行露營或燒烤活動，亦不得進入已圍封的範圍。市民亦須遵守限聚令，而口罩令亦擴大至涵蓋郊野公園所有範圍，違者可被檢控。該署人員會在復活節長假期間，繼續聯同相關部門加強巡查並會果斷執法，提醒市民應保持個人及環境衞生，妥善處理使用過的口罩及垃圾，並且「自己垃圾自己帶走」。

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