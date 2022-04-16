復活長假報復式出遊　網傳大嶼山巴士司機怨氣錄音：唔掂呀陸沉啦

復活節長假期昨日（15日）開始，隨着近日第五波新冠肺炎確診人數平穩向下，不少市民都「報復式」出遊，離島區更加人頭湧湧，除了大熱門長洲，還有大嶼山！網上日前流傳2段大嶼山巴士司機的錄音，指人流眾多，令交通嚴重擠塞，怨氣衝天，爆粗狂罵「唔X掂呀大嶼山，陸沉啦」，呼籲要實施人流管制。



Facebook專頁「公務員secrets」昨晚（15日）上載兩段共長1分鐘的錄音，有大嶼山巴士司機粗口夾雜地大呻苦況，「1路車行咗11個字，唔實施人流管制唔掂，成10萬人入嚟大嶼山，通馬路都係人，單車都有百幾架」，又鬧爆指「無得搞呀，死得呀，又冇人理」。

網上流傳2段大嶼山巴士司機的錄音，指人流眾多，令交通嚴重擠塞，怨氣衝天，爆粗狂罵「唔X掂呀大嶼山，陸沉啦」。（資料圖片）

司機其後表示，長沙一帶的交通更是嚴重擠塞，着其他同行小心，又指有市區的士違規闖入大嶼山禁區，因而有警方阻截，並形容現時交通情況猶如「以前深圳返落嚟香港過年咁」，不禁直言「（大嶼山）封關啦，唔X掂呀大嶼山，陸沉啦」。

錄音即引來網民熱烈討論，有人指司機「句句鏗鏘」講出大家心聲，亦聽得出他真的非常崩潰，「聽到有咁多句助語詞，已聯想到有幾陸沉啦」，感嘆「巴士司機今日做到冇停手辛苦晒喇」，又指除了大嶼山，香港多處都人山人海，「今日去石澳條巴士，人龍上到天橋再落番地面」、「長洲正含淚揮手」。

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有網民則表示這情況在所難免，「4日假咁好天唔出街就奇」、「乜都唔畀開，啲人冇地方去，係咁上下㗎啦」、「一直以來個個周末都係咁，係疫情嚴重時會好少少，東涌人表示周末係唔會落街或去大嶼山」。有人則擔心假期後即爆發第6波，「未到21號就爆到七彩」。