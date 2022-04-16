復活節｜長洲渡輪多班爆滿　處處水泄不通　市區遊客當出埠解悶

復活節假期踏入第二日，是連續第三年疫情下無法外遊的復活節，不少市民轉往離島。早上中環碼頭前往長洲的渡輪多班爆滿，長洲的大街小巷亦擠得水泄不通，小食店前更大排長龍。

有市民表示，由1月初起已沒有外出，「日日喺屋企無精神，就嚟抑鬱」，故在復活節假期與朋友及家人到長洲閒逛。有小食店就指，自4月起人流已回升，半個月生意已比3月疫情高峰期升五成，而人流則急增兩至三倍。



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不同離島渡輪大排長龍 高速船提早滿座

今早約11時中環碼頭前往不同離島的渡輪已大排長龍，當中往長洲的高速船亦提早滿座。在長洲內，碼頭前大街逼得水泄不通，而各小食店前亦門庭若市，長洲名物大魚蛋店前更有達50人排隊購買。雖然現時泳灘關閉，不過不少市民到防鯊網外沙灘上遊玩，更有人游出海灘。

市民麥太一家人到長洲遊玩，她指疫情下已留家很長時間，「日日喺屋企唔敢出街，公園又無得去，梗係覺得悶啦」。直至近日確診數字回落，加上小朋友即將復課，故赴長洲閒逛。

雖然長洲人山人海，她不擔心有感染風險，直言因專家估計近半人曾感染，「都無得避，生活都要回復正常，同埋個個都打晒針」。同行的麥小朋友是第一次到長洲，她直言十分興奮：「喺屋企無嘢好悶，所以出到嚟好開心」。

有人除口罩拍照 涉違口罩令

市民陳女士和親友一同到長洲，她稱由今年1月起已不敢外出，「喺屋企留到無咩精神，又要湊埋啲孫，就嚟抑鬱」。她指到長洲只是計劃四處閒逛，「曬下太陽」，亦打算購買芒果糯米糍，並笑言現時心情亦輕鬆很多。

市民陳小姐和朋友一同到長洲，二人拿着大魚蛋「打卡」。她稱疫情下一直留家工作，因現時有復活節假期，加上天氣好，故到長洲散心。她直言今日比想像多人，「後悔無早啲過嚟，太多人啦」，為防疫亦會做好防護措施，例如除了拍照及進食，其他時間會戴好口罩。

客流增三倍 小食店受惠消費券

小食店負責人廖先生指，自4月起長洲人流大增，加上學生提早放暑假，故即使平日亦人頭湧湧。他估計4月半個月的生意額，已比3月全月增加一半，而人流更急增兩至三倍，最近亦因有消費券帶動，「啲人使錢都鬆動咗」。不過他坦言人流上升對長洲居民造成困擾，「好多人踩單車，好易撞到老人家」。

不過大批遊客逼爆長洲，亦造成當地居民的困擾，影響到市區上班甚至求醫，長洲原居民、前離島區議員梁國豪曾向運輸署要求，預留渡輪座位予長洲人，但遭拒絕。（詳見另稿）

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