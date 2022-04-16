復活節｜長洲逼爆　居民搭船上班求醫難　專用座建議遭政府否決

復活節長假，不少市民趁疫情放緩到長洲遊玩散心，不過人流急增亦對居民造成不便。長洲居民、前離島區議員梁國豪指，自3月中起人流明顯上升，令往來中環渡輪「爆滿」，更要提早開出，影響居民到市區上班甚至求醫。他曾向運輸署要求於渡輪上預留5%至10%座位專供居民乘搭，但遭當局拒絕，斥官員感受不到現實情況。

他亦接獲居民抱怨，有遊客闖入民居拍照，呼籲大家互相尊重，若遇垃圾桶爆滿，希望遊客可將垃圾帶回家。



市區工作居民最受影響 提早出門推遲歸家

梁國豪於長洲土生土長，他指在第五波疫情下長洲一度冷清，不過自3月中起人流增多，近日「人流太誇張，中午12點快船提早10多分鐘開，要加兩班船到一個鐘四班船」。

人山人海下亦對長洲居民造成不少困擾，如渡輪爆滿令居民往來中環時間大增。梁舉例指有居民於市區任職通宵更保安，外出工作時間「撞正」遊客離開高峰期，曾試過因渡輪滿座提早開出而要改搭下班船，「無奈唯有提早成個鐘搭早一班，咁休息時間又少咗」。

梁國豪建議船公司可將月票專用通道由只限周六、日擴展至平日，方便居民出入。（盧翊銘攝）

遊客滋擾 闖入民居拍攝

另外，梁國豪指由於長洲大部份民居位於商舖樓上，故遊客聲浪亦嚴重影響休息。他又稱，部份遊客滋擾民居，「見你喺二、三樓晾衣又唔知點解要影相，甚至有人行入居民間屋同啲花合照，好唔尊重」，導致長洲居民與遊客衝突頻生。

建議預留專用座 遭運輸署拒絕

對於渡輪滿座問題，梁國豪認為靠船公司加班次作用不大，「無可能無限加班」。他曾向運輸署提議開設長洲居民通道，居民可由另一閘機搭船，亦建議可預留5%至10%座位作居民專用座。

不過建議被運輸署否決，原因是本港交通工具均是以排隊分先後。他認為現時船公司有專用通道供票用戶使用，不過只限於周六、日及公眾假期，不過現時平日船班次亦經常爆滿，故建議將月票通道擴展至平日亦可使用。

梁國豪建議船公司可將月票專用通道由只限周六、日擴展至平日，方便居民出入。（盧翊銘攝）

籲遊客盡量搭慢船

梁國豪又呼籲區外市民出入長洲盡量乘搭慢船，「因為你去玩搞到其他人返唔到工，影響好大」。他提醒市民要做個盡責遊客，切勿隨處棄置垃圾，踏單車時要小心勿撞到其他人。