兩蚊搭車｜60至64歲人士每月獲資助$500　羅致光：最有獲得感福利

政府今年二月尾將「長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃」(二元優惠計劃) 合資格年齡調低至60歲，勞工及福利局局長羅致光今（17日）稱，在2022-23年度預算中，二元優惠計劃涉及60億3,890萬元，政府差不多可以肯定，今年二元優惠計劃不會超出預，而以年齡分布，60-64歲人士在享用的補貼約佔64.3%，65歲或以上人士只佔35.7%，推算每名60-64歲港人平均每月獲資助500多元，即使打個八折也有400多元，是對未能申領長者生活津貼及醫療券的長者，最明顯的福利，也可算是香港年長人士最有「獲得感」的一種福利。



60至64歲人口長遠跌至不足30萬 二元計劃財政承擔日漸減少

羅致光在網誌稱，由今年2月27日開始，二元優惠計劃年齡門檻調低至60歲，不少人擔心會增加長遠政府財政負擔，但他解釋，長遠而言，本港的60至64歲人口將不升反跌，目前進入高峰期人數超過60萬，於2024年到達頂點後便開始下降，到2061年便不足40萬人，再長遠更不足30萬人，因此60至64歲年齡組別享用因有關優惠引申的財政承擔將日漸減少。

在2022-23年度預算中，二元優惠計劃涉及預算為60億3,890萬元。（張浩維攝/資料圖片）

本年度預算60.38億元 幾可肯定不會超出預算

在2022-23年度預算中，二元優惠計劃涉及60億3,890萬元，羅致光說，增幅基於計劃逐步擴展至合資格的紅色小巴、街渡、電車及居民巴士路線，加上60至64歲人士一般較65歲或以上人士活躍，相信乘搭公共交通次數較高，在制定本年度相關預算時，只可作較寬鬆估算，以免實際數字偏高時，要到立法會財務委員會申領額外撥款。但目前差不多可以肯定，今年二元優惠計劃不會超出預算。

對未能申領長生津及醫療券長者屬最明顯福利 羅致光：是多是少見仁見智

羅致光形容，二元優惠計劃可算是香港年長人士最有「獲得感」的一種福利，若按寛鬆預算，每名60至64歲港人，平均每月獲資助了500多元，打個八折亦有400多元，對於未能申領長者生活津貼及醫療券的長者來說，屬最明顯的福利，至於是多是少則見仁見智。