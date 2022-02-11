兩蚊搭車｜2.27起60歲都受惠2元搭盡公共交通　即睇紅VAN街渡名單

長者二元乘車優惠將於2月27日起，除巴士、港鐵及渡輪，新增納入指定紅色小巴、街渡及全線電車，而受惠人士年齡門檻更降至60歲。

運輸署今日（ 11日）公布適用的紅色非專線小巴及街渡線，共有45條紅色小巴線及11條街渡加入。2月27日起，持有「樂悠卡」的60歲或以上人士，以及滿65歲長者，只要看到車輛或船隻的在當眼處，或八達通拍卡機上有2元乘車計劃的標誌，就可享2元乘車優惠。

根據運輸署資料，新納入2元乘車計劃的紅色小巴線，服務範圍廣泛。包括來往元朗至上水、旺角至大埔、九龍灣至旺角等路線都有加入。至於香港仔來往鴨脷洲的街渡，以至假日郊遊熱門的馬料水往荔枝窩及塔門等街渡，原本票價要數十元，將來合資格滿60歲人士，亦只收二元。



政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃，即二元優惠計劃，由2月27日起擴展至電車，以及獲批准納入的紅色小巴和街渡。運輸署指，已批准45條紅色小巴路線及11條街渡航線參與計劃。

45條參與計劃紅VAN線服務多區

參與計劃的紅色小巴路線遍及港九新界，當中港島區包括香港仔至中環、淺水灣至旺角等路線。按網上資訊，淺水灣至旺角紅色小巴線，全程車費約為20元，即長者乘客日後可節省約18元車資。另外多條途經佐敦及旺角，前往觀塘及新界區的紅色小巴線亦有參與。部份新界區的長途線亦有加入，如旺角來往大埔、元朗來往上水的紅色小巴線。

參考公共交通車費補貼計劃資料，當時只有約20條紅色小巴線參與，今次2元乘車計劃更為踴躍。運輸署指，參與計劃的紅色小巴及街渡營辦商，須向運輸署登記路線的起點、終點及票價，並安裝八達通支付系統，以確保只按預設的登記票價計算發還的票價差額。

參與二元乘車計劃的紅色小巴及街渡



至於街渡方面，除一般南區市民日常乘搭的香港仔至鴨脷洲線外，亦包括不少郊遊熱門街渡線，包括馬料水到荔枝窩、黃石碼頭往赤徑，以及西灣河或三家村出發前往東龍島的街渡線。其中西灣河往東龍島的船票，單程原價為55元，即受惠乘客可節省53元。

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60至64歲乘客搭電車可享2元優惠 長者維持收1.2元

除了上述紅色小巴及街渡外，過去提供優惠的港鐵、全線專營巴士、全線綠色專線小巴、渡輪等，都會繼續提供二元乘車優惠。至於電車雖本來只收取長者1.2元車資，60至64歲人士仍需收2.6元的成人正價車資，但2月27日起，持樂悠卡人士亦可享2元車資優惠。