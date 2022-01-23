樂悠咭｜羅致光拍尋人啟示　籲未申請者衝1.31死線享2元乘車優惠

勞工及福利局局長羅致光今日（23日）在網誌發表一段「尋人啟事」短片，指近兩星期新增約11,000宗申請樂悠咭申請，而截至上周三（19日），八達通卡有限公司共收到約537,800份申請，估計佔一九五七至一九六一年出生人口約88.2%，即仍有近7萬名合資格人士尚未申請，故呼籲大家幫手「尋人」，以便他們在本月31日前遞交申請，下月27日起可享用2元乘車乘船優惠。



羅致光（中）在網誌表示，截至上周三共收到逾53萬份樂悠咭申請，估計佔合資格出生人口約88.2%。（資料圖片）

羅致光解釋，合資格樂悠咭申請人須介乎60 至 64歲，或在申請日起計的未來3個月內年滿60歲，並持有有效香港智能身份證的香港居民。

暫收到逾53萬份申請 估算仍未申請合資格人士約有7萬人

在「尋人啟事」中，羅致光表示過去兩星期，新增約11,000宗申請，截至上周三共收到逾53萬份申請，估計佔合資格出生人口約88.2%。對於仍未申請的約7萬人，羅致光問道：「到底是沒有看電視、少留意新聞、毋須乘搭公共交通工具，抑或到了內地或外地生活，當局難以掌握。」

明白香港人習慣「最後衝刺」 羅致光籲快申請：早申請早享受

羅致光說，雖不可能做到百分百申請率，但明白香港人生活忙碌，亦習慣「最後衝刺」，所以重申若希望如期於下月27日享用2元乘車乘船優惠，便要在本月31日前遞交申請，才能「早申請早享受」。

八達通設立4間臨時「樂悠咭」申請服務中心 運作至3月12日

他又說，負責發咭的八達通設立4間臨時「樂悠咭」申請服務中心，有職員協助辦理申請，將運作至3月12日。他又提醒持有個人八達通卡的合資格人士，必須使用「樂悠咭」才可享用優惠。至於65歲或以上人士，可繼續享用優惠，政府將於今年稍後另行公布他們申請「樂悠咭」的安排；合資格殘疾人士則可繼續享用優惠而毋須申請。

羅致光拍尋人啟示，呼籲大家幫手「尋人」，以便合資格人士在本月31日前遞交申請，下月27日起可享用2元乘車乘船優惠。（勞福局網誌）

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