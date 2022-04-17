MIRROR｜姜濤後援會4.30請全港免費搭電車　為偶像慶生兼送正能量

人氣男團MIRROR成員姜濤4月30日23歲生日，一眾「姜糖」為偶像慶祝生日，以「姜濤香港後援會」名義於4月30日當天「包起」全線電車，當日全港市民坐電車毋須付費。後援會表示，希望在疫情下為社會各界傳遞愛心和正能量，並為偶像送上別出心裁生日禮物。



「姜濤香港後援會」將於姜濤生日當天，即4月30日，包起全線電車，讓全民免費乘車。（香港電車提供圖片）

首次民間團體舉辦免費乘車日 後援會：為疫下社會傳遞正能量

電車公司表示，「免費乘車日」活動已舉辦超過十年，而在過去一年已舉辦了七次「免費乘車日」，為歷年之冠，受惠市民人次逾140萬。過往的「免費乘車日」多由商會或企業贊助，今次「姜濤生日免費乘車日」則是首次由民間團體自發舉辦。 後援會表示，希望在疫情下為社會各界傳遞愛心和正能量，並為偶像送上別出心裁生日禮物。

「姜濤號」粉藍車身印「KEUNG 0430」供「姜糖」打卡

姜濤香港後援會日前已公開一連串「慶生」活動，香港部分的「電車應援」已變成「姜濤號」，車身以粉藍色為主，一邊車身印有「HAPPY BIRTHDAY KEUNG TO」，而另一邊則印有「KEUNG 0430」字樣，吸引不少「姜糖」打卡及乘搭。

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2021年「姜濤號」

