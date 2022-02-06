消委會擬邀姜濤及炎明熹做《選擇》封面人物　黃鳳嫺︰要守住間舖

消委會總幹事黃鳳嫺今（6日）接受港台節目訪問指，消委會《選擇》首名封面藝人是已故明星張國榮，其後每期封面都會邀不同藝人，她透露將邀請更多年輕藝人擔任封面人物，接下來或邀請《星夢傳奇》出道的炎明熹。被問到會否單獨邀請姜濤，她則指「姜濤好難請。」

黃鳳嫺加入消委會將近10年，早年曾於九倉、中電、微軟、旅發局等機構工作。其前任總幹事劉燕卿亦在市民留下深刻的印象，被問到當時接任時有否感到壓力，她認為壓力亦是推動力，「就算唔做得比前人好，起碼要守住間舖，係最低要求嘛。」



消委會總幹事黃鳳嫺任職將近10年，早年曾於九倉、中電、微軟、旅發局等機構工作。（資料圖片）

消委會總幹事黃鳳嫺在港台節目《舊日的足跡》中，大談日常生活及過去經歷。她指，除了平日上班外，周六及周日其中一日亦須上班。不過她自言擅長管理時間，亦喜歡購物，但她笑指「做咗呢份工之後有少少職業病，當去到超市買唔同嘅嘢，會不其然擰轉背脊睇Label。」例如看清楚產品標籤，並對比不同品牌及款式，考慮產品的成份及性價比才決定購買。

黃鳳嫺每個月均在電視上現身，講解最新一期的消委會報告，亦為香港市民大眾熟知。她分享一次經歷指，某日由於陽光猛烈，戴上太陽眼鏡到茶餐廳買外賣，但仍然被街坊認出，「有位嬸嬸好大聲話︰我認得你係邊個！你係黃鳳嫺吖嘛！」她亦指，街坊平日會分享買菜心得，如物價飛漲亦向她告知，「大家認到我但冇鬧我，都係一件好事。」

張國榮為首名替《選擇月刊》拍攝封面的藝人。（選擇月刊FB）

早前黃鳳嫺去年曾在電台上提到，已故明星張國榮與消委會有密切的緣份，為消委會首任總幹事張綠萍的弟弟；亦是消委會《選擇》月刊首名封面藝人。從此以後，消委會邀請不同藝人登上《選擇》月刊的封面。

當紅男團MIRROR於2019年，曾成為消委會《選擇》月刊的封面人物。黃鳳嫺讚揚同事獨具慧眼，在MIRROR剛出道不久時已作出邀請，更指不少年輕女性因封面購買該期的月刊。她透露，將邀請更多年輕藝人擔任封面人物，接下來或邀請《星夢傳奇》出道的炎明熹。被問到會否單獨邀請姜濤，她則指「姜濤好難請」，其經理人回應指姜濤排期已滿，但她強調會不斷再發出邀約。

MIRROR為消委會第511期《選擇》月刊的封面明星。（YouTube影片截圖）

談到家庭背景，黃鳳嫺透露父親為警隊的重案組翻譯，更曾負責人稱「雨夜屠夫」林過雲的案件。她指，父親的工作態度認真，為了翻譯不斷購買字典，滿書櫃更放滿了字典，因此她亦從小受到影響。但她坦言，小時候沒興趣加入警隊，反而受就讀的天主教小學影響，被修女純潔及奉獻的形象吸引，渴望成為一名修女。

黃續指，長大後有感母親體弱多病，「好驚佢好早死」，因此志願由修女變為醫生。惟中學選科時一次錯誤的決定，因沒有揀選「A MATH」（附加數學），醫生的志願就此「破碎」，最後進入商學院學習管理。其後，她畢業成為了九倉的MT(見習經理)，負責電車站重建成時代廣場的項目。但她自言當時感到自悲，指同事的成績及能力均比她優秀，「硬係覺得自己成個薯仔咁，唯有將勤補拙。」

為了能追趕上同事，黃樂意「啃豬頭骨」，讓工作能力得以急速提升，後來她曾在中電、微軟、旅發局等企業及機構工作，獲得豐富的經濟及國際視野，最後於近10年前加入消委會，「 我人生做過9份工，除咗頭3份係自己搵，其他都係獵頭公司自己搵過嚟。」

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（消委會提供）

談到加入消委會成為總幹事，黃鳳嫺認為是一種緣份，需要為社會貢獻更多。她笑指，「未見試過見工係8、9個人喺成間房見你」，面試的在場人士包括消委會正副主席、工作小組主席、政府代表等，更形容「水都飲唔切，不斷答問題。」她亦指，當時她是旅發局的部門主管，現時則掌舵一整間機構，深感責任重大，「每一次做完啲嘢，畀我感覺真係幫到社會。」

提到前消委會總幹事劉燕卿等，亦在市民留下深刻的印象。黃鳳嫺則認為，壓力是推動力，指任何新工作均有接棒的壓力，「就算唔做得比前人好，起碼要守住間舖，係最低要求嘛。」至於消委會並無執法權，她則套用前主席的名言，「冇牙老虎都會識得吠，令人驚。」她又指，世上沒有無限量的法例，認為消委會亦享有高自由度評論問題，強調最重要為幫助消費者處理問題。「宏願係香港人每一個人都係消委會忠粉。」