強制檢測｜涉40幢大廈　九龍塘豪宅根德閣、碧華花園等上榜

本港疫情持續，今日（17日）繼續新增40幢大廈列入強制檢測名單。根據食物及衞生局最新的強制檢測公告，40幢大廈中有16幢為私人屋苑，其餘24幢均為公屋或居屋。在新上榜的私樓中，有三個為九龍塘的豪宅，包括根德閣3座、雅景樓A-C座，以及碧華花園8座。

通告列明，任何人士曾於4月4日至4月17日期間曾身處於該批大廈逾兩小時，須於18日至19日接受核酸檢測。



▼4月17日強制檢測公告▼



四成上榜大廈為私樓 沙田最多佔8幢

今日再新增40幢大廈被列入強制檢測名單，為連續第五日上榜大廈多達40幢，當中包括16幢為私人屋苑及24幢公營房屋，分別佔四成及六成。18區之中，沙田區共八幢，為各區之首；其次為七幢的屯門區；以及四幢的九龍城區。

▼4月17日 復活節假期第二日東龍島遊人眾多▼



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北角建華花園、健威花園D座同上榜

上榜私樓中，九龍塘一共有三幢，全為樓價以千萬計的豪宅，分別為根德閣3座、雅景樓A-C座，以及碧華花園8座。另外，中產屋苑如九龍灣德福花園U1座，以及藍田麗港城10座亦上榜。

此外，屯門富健花園6座、龍門居 7 座、掃管笏星堤3座；北角建華花園、健威花園D座等，同樣榜上有名。

公營房屋方面，包括18個公屋屋邨及六個居屋屋苑。居屋屋苑中，包括油塘高俊苑俊匯閣、馬鞍山錦禧苑錦榮閣、大埔景雅苑景欣閣等。公屋方面，沙田區涉及五個，包括禾輋邨智和樓、博康邨博逸樓、駿洋邨駿逸樓等。

根據公告規定，任何人士在4月4日至4月17日期間，曾身處公告上大廈超過兩小時，均需於4月18日至4月19日期間檢測。三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士（包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案）無需接受強制檢測。

政府明日（17日）將於富山邨富暉樓旁籃球場增設流動採樣站。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至4月18日）▼

