強制檢測｜涉豪宅龍譽等40幢大廈　太古城及海怡半島連續上榜

本港疫情持續，今日（16日）繼續新增40幢大廈被列入強制檢測名單。根據食衞局最新的強制檢測公告，40幢大廈中有14幢為私人屋苑，其餘26幢為公屋或居屋。今日有兩個私人屋苑為連續兩日上榜，包括太古城及海怡半島，其中太古城今日更新增兩幢上榜；公營房屋方面，九龍城美東邨及居屋筲箕灣愛蝶灣亦連續兩天上榜。

通告列明，任何人士曾於4月3日至4月16日期間曾身處於該批大廈逾兩小時，須於17日至18日接受核酸檢測。



增40幢大廈強檢 九龍城、黃大仙及觀塘各五幢

今日再新增40幢大廈被列入強制檢測名單，為連續第四日上榜大廈多達40幢，當中包括14幢為私人屋苑及26幢公營房屋。18區之中，九龍城區、黃大仙區及觀塘區各有五幢上榜，其次為東區，有四幢。

太古城、海怡半島連續上榜 豪宅龍譽須強檢

上榜私樓當中，鰂魚涌太古城及鴨脷洲海怡半島均連續有大廈列入強檢名單之中，其中太古城更是一口氣新增兩幢大廈，即兩日內有三座大廈需要強檢。另外，位於九龍城區的豪宅啟德龍譽亦榜上有名，而大埔中心、荃灣朗逸峯及海灣花園等亦有上榜。

愛蝶灣及美東邨第二日有大廈強檢

至於公營房屋方面有26幢上榜，包括18個公屋屋邨及八個居屋屋苑。居屋屋苑中，筲箕灣愛蝶灣亦是連續第二日上榜，其他包括黃大仙翠竹花園、藍田康雅苑及將軍澳景明苑等。公屋方面，九龍城美東邨亦是連續上榜，柴灣邨、馬鞍山耀安邨、鴨脷洲利東邨及秀茂坪寶達邨等亦在名單之中。

根據公告規定，任何人士在4月3日至4月16日期間，曾身處公告上大廈超過兩小時，均需於4月17日至4月18日期間檢測。三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士（包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案）無需接受強制檢測。

▼4月15日 觀塘翠屏邨翠桃樓圍封檢測▼

