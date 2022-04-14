強制檢測｜涉海桃灣、嘉匯等40幢大廈　八屋邨連續兩日上榜

第五波疫情持續，食衞局今日（14日）公布最新的強制檢測公告，上榜大廈繼續多達40幢。當中多達15幢為私樓，其餘25幢為公屋、居屋或房協出租屋苑。私樓部份更屬中產或高尚住宅，包括大角咀海桃灣1座及柏景灣6座、九龍城嘉匯1座及八鄉村屋玄新和庭16座。另外，有八條屋邨連續上榜，包括鴨脷洲邨、安達邨及鳳德邨等。

任何人士曾於4月1日至4月14日期間曾身處於該批大廈逾兩小時，須於15日至16日接受核酸檢測。



40大廈需強檢 觀塘區最多

今日新增40幢大廈被列入強制檢測名單，為連續第二日上榜大廈多達40幢，當中包括15幢私樓及25幢公營房屋。18區之中，以觀塘區上榜大廈最多，共有八幢，其次為九龍城區及屯門區，分別有6幢及4幢。

15幢私樓上榜 涉海桃灣、傲雲峰等

私樓當中有不少屬中產或高尚住宅，包括市建局項目下的私人高尚住宅海桃灣、同區的柏景灣、九龍城嘉匯1座及土瓜灣傲雲峰等，八鄉村屋玄新和庭16座亦榜上有名。此外，將軍澳中心3座亦上榜，為繼周一（11日）後，該中心再有大廈上榜。

八屋邨連續兩日上榜 滿樂大廈亦需強檢

另有25幢為公屋、居屋或房協出租屋苑，包括20個公屋屋邨、四個居屋屋苑及一個房協甲類出租房屋。公屋屋邨中有八個均為連續兩天上榜，包括脷洲邨、安達邨、鳳德邨、東頭（二）邨、安蔭邨、新翠邨、大元邨及華明邨。居屋方面則有元朗屏欣苑屏泰閣及香港仔嘉隆苑嘉俊閣等，另外當房協出租房屋荃灣滿樂大廈從心樓亦榜上有名。

根據公告規定，任何人士在4月1日至4月14日期間，曾身處公告上大廈超過兩小時，均需於4月15日至4月16日期間檢測。三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士（包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案）無需接受強制檢測。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至4月14日）▼



+ 6

▼4月13日 黃大仙翠竹花園第十座圍封檢測▼

