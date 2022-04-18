飲食業界料首階段放寬幫助不太大　美容界稱有顧客無打針要求退款

本港將在周四（21日）首階段放寬社交距離措施，當中食肆可恢復晚市堂食，美容院等大部分表列處所亦可重開。有餐飲業界表示，首階段放寬對業界生意幫助不會很大，形容只是「少少喘息機會」，故希望再有下一步放寬。



此外，美容院重開後將要實施疫苗通行證，有美容業界人士稱有客人因個別原因沒有打針，故未能光顧美容院，更有顧客因此而要求退款。



▼食肆4月21日放寬前的午市二人一枱情況▼



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香港餐務管理協會主席梁振華表示，現時業界的生意額只得疫情前約2至3成，故希望在本周四放寬措施後，生意額可以恢復至疫情前約5成。他形容，周四的放寬措施只是「少少喘息機會」，坦言對業界幫助不大，故希望再有下一步放寬。

業界已為下月母親節推出套餐 惟暫只收到少量訂位

梁振華表示，中式酒樓的生意額主要靠宴會及家庭聚會等，但現時宴會有人數限制，他相信，要到下一階段的放寬，即可最多8人一枱時，宴會預訂才會增加。

至於下月8日的母親節，他稱業界推出不少套餐，現只收到少量訂位，數目不多，而日常晚市方面，他稱業界接到的訂位仍然寥寥無幾。

▼4月14日 旺角倫敦大酒樓午市情況▼



美容院預約踴躍

此外，美容院亦即將可在周四重開。香港美容業總會創會主席葉世雄表示，不少客人聽到可重開後已預約服務，形容反應踴躍，並預計在周四起，一至兩周內的預約已經爆滿。

對於重開後美容院將要實施疫苗通行證，葉世雄透露，有客人因個別原因沒有打針，雖然有人持有醫學豁免書，但亦有小部份人士因無接種疫苗而不能光顧美容院，甚至曾經要求退款。