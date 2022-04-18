復課Q&A｜各級返校日期　快測與打針須知　10個實用答案解清楚

第五波疫情漸趨緩和，全港小學生將於明日（19日）起分階段恢復半天面授課堂，校方可自行決定回校安排，最遲5月3日可恢復全校面授課堂，其中中學及幼稚園的最遲亦分別於5月10日及16日復課，未恢復面授的班級將繼續維持網課。《香港01》為學生及家長整合相關復課資訊。



▼4月11日 教育局公布學校4.19起復課▼



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Q1：各級學生何時恢復面授課？



中學5月3日起分階段復課

中學將於中學文憑試（DSE）核心科目完成後，即5月3日起開始分階段復課，學校可自行決定如何劃分階段，例如會否先恢復中三至中五級別，如校方覺得適合則可即時全校復課，最遲5月10日恢復全校半日面授課堂。

小學周二恢復半日面授課

小學最快周二（19日）分階段恢復半日課堂，學校可自行決定需否分批復課，但最遲於5月3日全校恢復面授。

幼稚園5月3日起恢復面授 分三階段復課

為確保學校有充分準備，幼稚園學生分三階段復課 ， 1/3學生（相等於一級）先於5月3日回校面授，餘下2/3學生將於5月10日後恢復面授，5月16日始全校恢復面授。

補習社周二起恢復半日面授

特殊學校及提供非本地課程學校（包括國際學校）可參考上述原則復課，也可按各校情況彈性安排；而非正規私立學校如補習社，最快4月19日可安排上半日課。

Q2：何時才可恢復全日面授課堂？



全體小學及幼稚園目前只准上半日實體課，教育局稱會留意疫情發展，繼續檢視相關安排。中學亦以半日課為主，若整體或部份級別達90%接種率，可安排全日面授課堂。

Q3：學生返學前需要接種疫苗嗎?



當局指尊重學生接受教育的權利，不會硬性要求學生接種疫苗。學校雖已實施「疫苗通行證」，但不適用於學生。不過，有個別群組的學生需要打針，包括：

1. 所有學校，包括特殊學校，宿舍部宿生必須在5月15日前完成接種一劑疫苗，及依時接種第二針。

2. 需在面授課堂以外的時間回校的中學生須完成接種兩劑疫苗。

3. 需回校被照顧的幼稚園及小學學生，須打第一針，及依時打第二針，才可以在非上學時間回校接受照顧。

Q4：有打針及無打針學生，在學校安排有何分別？



只有打針學生可參加非學術活動，無打針學生則不能進行此類活動。已齊兩針的中小學生，完成半日面授課堂後，可在另外半日參加非學術課外活動，例如體育、音樂等，同時可在校內進行「無罩活動」，包括吹奏樂器。不過，由於幼稚園學生自理能力低，故暫不適宜進行不戴口罩活動，除非家中無人照顧，否則另外半天亦不可留校活動。

Q5：是否所有教職員及學生返學前均要接受檢測？



復課後教職員及學生每日返學前要做決測，檢測陰性才可上學，陽性則要馬上通知學校及衛生防護中心。學生需要在24小時內在「2019 冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」申報結果。校方也需每日向政府呈報校內檢測結果。政府將於五月下旬按疫情發展，再檢視需否調整安排。

另外，學校可抽查個案，要求學生覆檢。如學生回校後出現發燒、咳嗽等病徵，校方將安排覆檢。

政府會免費為全港學校提供1,000萬套快測包，料可足夠各間學校在未來一個月使用，估計有30多萬綜援戶、領取學生津貼或受疫情影響生計家庭的學生領取，學校若不夠快測包亦可向教育局索取。

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Q6：學生如何正確做快測？



香港兒科醫學會、香港兒童免疫過敏及傳染病學會、香港兒童醫院模擬培訓中心、香港兒科護理學院，以及香港兒科護士學會，為家長羅列幼童接受新冠病毒快速測試需要注意的事項（詳情請參閲此網址）：

幫小朋友做快速測試，棉花棒應該「篤到幾入」？



家長及照顧者使用新冠病毒快速測試時請參考個別品牌使用說明書。一般的撩鼻腔拭子採樣，鼻腔拭子棒進入鼻腔的深度都不用太深。不同年齡小朋友，拭子棒進入鼻孔的深度亦有不同。

二至六歲 ：1.5至2厘米

六歲至十二歲：2厘米

十二歲至成年人：2至3厘米

小朋友在採樣前先輕輕擤鼻子，然後家長及照顧者可以用「鉛筆握把」姿勢將鼻腔拭子棒放入小朋友鼻孔。並將拭子棒靠著鼻壁、在鼻腔內打轉 （打轉次數和時間請參巧個別品牌之使用說明書），跟著取出鼻腔拭子棒，放入小朋友另一個鼻孔，重覆以上步驟。完成後將鼻腔拭子棒與測試溶劑正確地混合。把測試棒放在一個平的表面，將準確滴數的混合測試溶液滴入樣品孔，在指定時間內讀取結果。

如果幫小朋友做鼻腔拭子採樣快速測試會否令他們流鼻血，並影響健康？



鼻腔拭子採樣拭子棒觸及的鼻腔部位置只有少量微絲血管，所以採樣步驟引致流鼻血的機會不大。輕微流鼻血是不會影響健康的。如果發現採樣後有流鼻血的情況，家長及照顧者應幫小朋友按着鼻翼兩邊，指導小朋友身體稍向前，暫時用口作呼吸，流鼻血的情況絕大部份會在5至10分鐘內停止。

為小朋友進行快測，甚麼時候較為合適？檢測前有甚麽生活習慣需要避免？



家長及照顧者應在小朋友起床之後做鼻腔拭子採樣。家長及照顧者應在早上以鼻腔拭子採樣，如小朋友未能及時安定坐起來，可以於小朋友起床前採樣。採樣前應避免洗鼻、飲水、進食、刷牙、漱口，因為這些都會減低鼻壁黏膜上病毒的數量，從而減低測試的靈敏度。

家長可以用口含式測試捧為小朋友做快速測試嗎？



口含式快速測試方法暫時仍未獲衞生處衞生防護中心認可。此外，如小朋友含住測試棒作太大動作亦會容易導致口腔創傷，所以暫時未建議用這個方法為小朋友做新冠病毒快速測試。

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Q7：哪些人不需在返學前做快測？



第五波疫情曾染疫的學生與一般康復者一樣，染疫學生在康復後90日內上學前無須進行快測。

Q8：如學生忘記在返學前做快測，校方會如何處理？



如家長回校前忘記為子女做快測， 而學校不能在校內為學生進行檢測，就算學生已經回校，也不能到教室上課。學校亦會致電家長，看看其是否能前往學校為子女做快測，或直接帶子女回家。

Q9：是否學校出現一宗陽性個案，也會觸發停課？



若在同一上課日，全校教職員及學生的陽性比率達5%或以上，衛生防護中心會調查，研究是否須作出停課決定。如只得少量個案，學校可在做足防疫措施下繼續上課，學校亦不用在出現密切接觸者下的情況停課。在有足夠防護措施下，在校內曾與確診者接觸的師生，一般都不會視作密切接觸者。

Q10：在校何時應潔手？



(a) 接觸眼、鼻及口前

(b) 進食食物前

(c) 如廁後

(d) 當手被呼吸道分泌物染污時，如打噴嚏及咳嗽後

(e) 觸摸過公共物件後

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