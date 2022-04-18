封區｜慈正邨正德樓、粉嶺榮福中心第1座解封　揪8確診　比率0.5%

疫情連續三日降至三位數，政府圍封強檢行動持續，昨日（17日）圍封強檢的慈雲山慈正邨正德樓今早（18日）解封，行動其間約1,070名居民受檢，當中發現五宗陽性個案，確診率僅約0.5%。

此外，粉嶺榮福中心第1座於上午解封，並發現三宗陽性檢測個案和兩宗檢測不確定個案，中招率佔受檢居民的0.5%。而上水清河邨清潤樓亦發現一宗陽性及六宗檢測結果為不確定個案，中招率只有約0.06%。三座大廈合共找出九個確診患者。



▼4月17日 慈雲山慈正邨正德樓圍封檢測▼



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慈正邨正德樓揭五宗陽性 確診率約0.5%

港府今早約上午9時30分，完成慈雲山慈正邨正德樓的圍封強檢行動，有1,070名居民受檢，當中發現當中發現五宗陽性個案。此外，政府曾派員到訪約436戶，當中46戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進，已檢測的人士在出示陰性檢測結果證明後，可經由指定出口離開大廈。

榮福中心第1座發現三宗陽性個案

港府亦於今早約上午9時45分，完成粉嶺榮福中心第1座的圍封強檢行動，有600名居民受檢，發現三宗陽性檢測個案和兩宗檢測不確定個案。此外，政府曾派員到訪約280戶，當中約40戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進，已檢測的人士在出示陰性檢測結果證明後，可經由指定出口離開大廈。

清河邨清潤樓發現一宗確診個案

上水清河邨清潤樓在上午約9時半解封，圍封期間有1,735人接受檢測，當中發現1宗陽性及6宗檢測結果為不確定的個案。政府亦派員到訪799戶，當中87戶在過程中沒人應門。

4.4至4.17曾身處上述大廈逾兩小時 周二前須強檢

任何於4月4日至4月17日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須於4月19日或之前接受強制檢測。政府重申會嚴肅執法。如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，或佩戴手環以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處罰款50,000元及監禁六個月。

▼4月17日 工聯會向學童派快測包▼

