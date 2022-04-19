消費券｜莊太量指首階段發放金額較上次高　高檔消費品受惠

首期消費券5,000元已派發，日前迎來復活節連周末共4天的首個長假期。中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量今日（19日）在電台節目中指，今次首階段發放的消費券金額較上次多，故較高檔的消費品可受惠。他又指，若政府一次過全額發放消費券，並要求市民限時使用，相信其刺激作用會最大。



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莊太量表示，今次消費券派發金額比上次多，上次分批派發2,000元，今次則分階段發放5,000元，故較高檔的消費品可受惠，與上次的消費行為有別。

莊又指，由於消費券金額較高，故市民購物的種類更多，因此在發放初期的消費氣氛會較高，提振作用較大，之後會慢慢回落，估計大部份市民在6至7月後已接近用完5,000元。他預料，要直至10月份再派發第二階段消費券，才會再上升。

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被問及日後若再派發消費卷，應否「一炮過」全數發放，莊認為，若一次過全額發放，並要求市民限時使用，相信其刺激作用會最大，而市民亦會較樂見。不過，他承認有技術問題須解決。