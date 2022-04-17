電子消費券｜街市不足三成檔販裝電子支付　檔販拆解一原因致卻步

政府早前透過「防疫抗疫基金」於公眾街市推廣電子貨幣，並提供一筆過5,000元資助，吸引街市檔販使用電子支付，搶攻電子消費券市場。不過街市攤檔反應似乎不算踴躍，截至去年底，政府數據顯示，全港11,878個街市攤檔中，僅有3,180個攤檔安裝非接觸式支付工具，使用率只有26%。

記者到九龍城街市視察，部份有安裝電子支付工具的檔主表示，最多人使用八達通付款，尤其政府發放新一輪消費券後，更多人以電子貨幣付款，最高峰一天有20人用八達通付款。不過，有檔主認為街市人流少，即使安裝電子支付工具，無助提升生意額。



▼4.15 復活節假期首日街市情況▼



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3,180個攤檔裝電子支付 使用率不足三成

根據政府資料顯示，截至去年底，在97個公眾街市，共有11,878個已租出攤檔，其中只有3,180個攤檔有安裝非接觸式支付工具，使用率僅26%。其中，有1,941攤檔使用微信支付，其次為支付寶及其他非接觸式支付工具，包括轉數快、PayMe、Tap & Go 拍住賞等。八達通最少人使用，僅有122個攤檔安裝。

九龍城街市近六成攤檔無電子支付

根據數據，九龍城街市的511個已租出攤檔中，有125個攤檔用支付寶，其次有82個攤檔用微信支付，另有2個攤檔用其他非接觸式支付工具，只有1個攤檔用八達通。記者觀察其中一個有安裝電子支付系統的菜檔，20分鐘內有約20多人買菜，全部都是以現金付款。

記者觀察到市民在街市購物時多以現金付款。（張浩維攝）

菜檔裝5種電子支付 高峰一日20人用

上一輪消費券計劃推出時，「培記蔬菜」負責人湯太太，已安裝多種電子支付工具，包括微信支付、支付寶、八達通、PayMe及轉數快。雖然八達通會收取手續費，但她認為電子支付工具能方便客人，又稱「要與時並進，啲人驚啲錢污糟」。湯太太說，在多種電子支付工具中，最多人使用八達通，即使是老人家也懂得用。

湯太表示，平日只有二至三人用電子支付工具，但政府在4月初發放新一輪消費券，隨即有更多人以電子貨幣代替現金，她說：「一派錢好多人用，多過平時三四倍。」她透露最高峰時，一天有20人用八達通付款。

「明園蔬菜」鄭小姐同樣安裝多種電子支付工具，包括微信支付、支付寶、八達通、PayMe及轉數快。她說，最多人用八達通，其次是PayMe，微信支付和支付寶則較少人用。鄭小姐認為，安裝電子支付工具後，生意額未見受惠，「一向都嚟買開嘅客，佢會多咗個選擇畀錢。」不過，政府派發消費券後，有不少市民都轉用電子貨幣購物，她透露最高峰一日有20人使用電子支付工具。

街市人流少 引用電子支付刺激消費作用低

同樣經營菜檔的雲姐有安裝微信支付，但她認為無助生意，稱「冇用，街市冇人嚟」。由於街市人流不多，她沒有考慮安裝其他電子支付工具，也擔心八達通需要收手續費。她認為，政府早前派發消費券，市民紛紛到超級市場購物，作為街市檔販沒有受惠，她說：「同其他（商戶）比，街市最冇用。」

雞販周先生則沒有裝任何電子支付工具，他說該店小本經營，又認為安裝電子支付工具不方便，也沒有市民查詢能否用電子支付。

市民慣用八達通付款 感方便

市民郭太太表示，平日在街市購物都會用八達通付款，覺得很方便。消費券推出後，買了一部電視，餘下的消費券餘額不多，主要用來購買食物。市民曾小姐則表示，在街市購物習慣用現金，在其他地方買日用品則會用電子支付。