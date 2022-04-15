消費券｜掌舖辦直播市集Tap&Go推回贈　WeChat Pay搭鐵可自動扣券

【$10000電子消費券／消費券2022／消費券申請資格／更新資料／補交資料／遺失八達通／合資格人士】首期5,000元消費券於上周四（7日）派發，商貿平台掌舖Boutir將舉辦全港首個網上直播市集，主題包括生活百貨、食品等，Tap & Go用戶於6月30日前，在市集或指定商戶買滿500元，可獲30元回贈。



WeChat Pay HK亦提醒用戶，現時App內有兩個快捷使用消費券的方法，並提供消費券增值電話費、繳交物業管理費等功能。



Tap & Go夥拍商貿平台掌舖Boutir，配合消費券的機遇，推出網上直播市集，聯同多間商戶直播銷售。由即日起至6月30日，Tap & Go用戶於掌舖Boutir網站的網上直播市集，或指定商戶透過二維碼消費滿500元，可享30元的儲值額回贈。

至於掌舖Boutir的合資格商戶，透過HKT Merchant Services登記「智能POS」收款機及「轉數快」收款方案，可享「轉數快」及Tap & Go零交易費優惠。

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消費券派發後直播交易量增一倍

由4月18日起，網上市集將會一連四周，在晚上九時舉行不同主題的直播，包括生活百貨、美容、食品等，屆時直播將聯同商戶推出各種優惠。

4月18日︰「消費券搵食自煮攻略」

4月27日︰「一家人用盡消費券：潮買生活百貨」

5月4日︰「眼晴去旅行：日韓/環球代購」

5月11日︰「男神/女神系列：時尚美容特集」



掌舖市場及銷售總監王津表示，早前已與多間商戶試行網上直播銷售，發現以生活百貨類、日本進口商品類、凍肉及零食較受市民歡迎。此外，售賣偶像商品包括Anson Lo、Eden、Tiger等商戶亦有明顯增幅。

王亦指，受消費券的帶動下，現時合作的商戶數目，較去年同期增加約五成；而三月至四月的直播交易量亦增加一倍，因此對接下來的直播抱有信心，預期有四位數的觀看量。她亦指，正與各儲值支付營辦商，商討為商戶及顧客，推出更多消費券的優惠。

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全港首個網上直播市集

雖然現時網上社交平台，包括Facebook、Instagram均設有直播功能，但今次掌舖的活動，相信為全港首個網上直播市集。王亦透露，經早前的數據分析得悉，有六成半用戶以手機觀看直播，因此以垂直的影片格式直播。

問到與內地盛行的直播帶貨有何分別。王津以淘寶為例，商戶直播的控制權在於淘寶；相反，經掌舖直播的數據，將串連至商戶的網站及系統儲存，由商戶建立屬於自己的客戶群，並無須擔心平台倒閉造成的數據遺失。

WeChat Pay HK自動扣消費券搭港鐵

WeChat Pay HK提醒用戶，須定期更新App至最新版本，以使用各項最新的功能。用戶亦可在App以消費券增值電話費、繳交康業及其聯號公司業戶的物業管理費、購買防疫物品、預訂酒店等。

WeChat Pay HK並介紹兩個快捷使用消費券的方法，可用於乘搭港鐵及日常消費，包括︰

方法一：WeChat Pay HK 現時提供兩個捷徑開啟「收付款」，包括打開App後，點選右上角「+」以及「收付款」直接付款。用戶亦可長按App，進入快捷選單模式，點選「收付款」直接付款。



方法二：用戶可在App的「政府消費券」頁面，開啟消費券「港鐵乘車碼」自動扣款服務，此後乘搭港鐵將優先以消費券扣款。

