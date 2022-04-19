上門接種｜兩類市民今起可網上登記打科興疫苗　為期八周　附連結

疫情稍為回落，惟政府推動疫苗接種及鼓勵市民快測未敢鬆懈，今日起（19日）政府擴大上門接種疫苗服務至全港十八區，早上9時起，推出「疫苗到戶接種服務」網站及查詢熱線，讓未曾接種新冠疫苗的七十歲或以上長者，或因病患或殘疾而行動不便人士，透過網站或電話登記上門接種科興疫苗服務。【附連結及查詢熱線】



接種首針後28日將上門接種第二針科興

有關服務為期八周，合資格人士可透過「疫苗到戶接種服務」網站及查詢熱線：5688 5234登記。「疫苗到戶接種服務」為合資格的市民接種第一劑疫苗28天後，會再為他們安排上門接種第二劑科興疫苗。

政府早前宣布擴大上門打針服務涵蓋18區，為長者及因病患、殘疾不良於行市民上門打針，「疫苗到戶接種服務」查詢熱線：5688 5234今日起，每日上午九時至下午八時運作。在網上登記一周後展開上門接種服務，為期8周，以分區形式推展，每周4至5區，以4周作一循環，並會在接種首針後28日，上門接種第二針科興。

接種服務於4月26日展開，以分區形式推展服務，每星期服務四至五區，

▼3月27日 觀塘社區疫苗接種服務▼



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公務員事務局局長聶德權到下午到設於長沙灣香港紗廠的電話熱線中心，視察熱線中心首日運作情況。他表示，工作人員來自七間大專院校的醫護相關學系的學生及香港牙醫學會成員。

熱線中心由廉政公署人員統籌，聶表示，熱線除了會接聽報名電話外，亦會主動致電一些尚未接種疫苗的70歲或以上人士，而葵青和深水埗地區康健中心員工亦會參與聯絡工作。他感謝他們群策群力推動新冠疫苗接種，同時亦多謝馮氏集團免費提供場地供政府設立熱線中心，全港社區抗疫連線和全港抗疫義工同盟派出義工協助醫護團隊上門接種疫苗。

熱線中心還肩負起一個重任，就是主動聯絡約20萬名領取社會福利署相關津貼而未曾接種疫苗的市民，協助他們登記接種疫苗。 聶德權

政府提醒申請「疫苗到戶接種服務」的市民注意以下事項：

＊市民可以免費接種新冠疫苗。「疫苗到戶接種服務」不會向接種人士收取任何費用，亦不會轉介其他服務；

＊市民在登記服務時只需提供香港身分證明文件號碼、出生年份、聯絡電話、住址和身體狀況（如屬病患或殘疾不能外出接種疫苗的人士）；

＊「疫苗到戶接種服務」外展隊只會向已完成登記的市民提供服務，並不會突然家訪；

＊為了讓市民易於識別「疫苗到戶接種服務」計劃的外展隊， 工作人員出勤時會穿上綠色制服上衣（見圖二）。市民在讓外展隊進入住所前，請先核實其身分。若有懷疑，請致電查詢熱線5688 5234；及

＊外展隊上門提供服務時，接種人士的親友可在場陪伴，讓接種者更安心。

▼4月14日 特首林鄭月娥打第四劑科興疫苗▼



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接種疫苗前醫護人員會作簡單評估

政府指，接種疫苗前，醫護人員會為合資格人士做簡單評估，登記人士亦可於接種前向醫護人員查詢。由於復必泰疫苗有稀釋程序和運送等技術問題，故暫時只提供科興疫苗上門接種服務。

政府又指，市民若家中有長者而能夠帶他們到社區疫苗接種中心、新冠疫苗流動接種站、公立醫院新冠疫苗接種站或診所等，可替他們預約或領取「即日籌」接種疫苗，以及早獲得疫苗的保護，2019冠狀病毒病疫苗接種計劃的專題網站詳列不同疫苗的接種地點、預約和查詢熱線等最新資訊。