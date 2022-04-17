復課｜楊潤雄：教育局派發快測包數量足夠　學生回校有病徵須覆檢

第五波疫情逐漸回落，政府宣布4月19日後，全港學校分階段復課，並要求學生回校前每日進行快速測試。教育局局長楊潤雄今（17日）接受無綫電視節目《講清講楚》訪問時表示，預留派發予有需要學生的1000萬份快測包數量足夠，學校若不夠可向教育局索取，又稱如需求多於1000萬份，「點都會搵到出嚟俾學校及家長」。

他又相信絕大部分家長不會向校方呈報虛假的陰性快速檢測結果，反而填錯的機會較大。他又指，假如學生回校後出現發燒、咳嗽等病徵，校方會安排做覆檢，但強調並非不信任家長。



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楊潤雄表示，估計4月19日恢復面授的小學不多，預計多數小學會在4月25日恢復面授，並採取分階段模式，先安排部份學生回校。他指出，目前學生回校前需日日做快測，已經準備了1000萬份快測包予綜援戶、拿學生津貼或受疫情影響生計的家庭，稱「目前集中資源幫有需要人士」，希望「如果（其他）家庭能夠支援到，都盡一份力買快測包」。

他表示，暫時1000萬份快測包「已經預鬆咗」，又稱如需求多於1000萬份「點都會搵到出嚟俾學校及家長」。

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相信家長不會為子女快測結果造假

楊潤雄又坦言，不擔心出現快測造假個案，相信家長能夠將心比心，希望子女都能在安全環境下學習。又相信家長能為子女樹立良好榜樣，以身作則。因此認為家長不慎填錯的機會較大。

此外，如家長回校前忘記為子女進行快測， 而學校不能在校內為學生進行檢測，就算學生已經回校，也不能到教室上課，學校亦會致電家長，看看其是否能前往學校為子女做快測，或直接帶子女回家。

教育局局長楊潤雄坦言不擔心出現大量作假個案。（資料圖片/張浩維攝）

中學文憑試將於4月21日開教，外界關注竹篙灣特別試場安排，楊潤雄表示，目前已為學生在竹篙灣考試作出安排，包括安排抗疫的士、20條熱線，並已聘請60至70名監考人員到特別考場。

他又指，目前有5名應屆生正於竹篙灣隔離，但相信全部可趕及在開考前回家。楊又提到，在竹篙灣應考的學生會於獨立房間進行考試，房間內設有電子設備，一個監考員可以監考幾名考生。他重申，若相關學生因交通問題等原因，不能準時在竹篙灣開考，教育局將彈性調節其考試。

加強推動學童接種疫苗 為接種率低的學校提供協助

楊潤雄又在Now節目《大鳴大放》表示，現時3至11歲兒童疫苗接種率只有六成多，認為復課是推動疫苗接種契機，正了解各學校疫苗接種情況，包括有多少學童已打針或曾受感染。

楊潤雄指，教育局會詢問學校過去一段時間安排過多少次接種疫苗的活動，有否安排過一次或兩次讓學生回校打針、接下來有沒有相關安排。藉此讓教育局得知每間小學、中學的情況，以便集中處理接種率相對較低或暫時未安排接種的學校。

由於學童接種疫苗必須獲家長同意，教育局亦計劃安排專家或醫生到校為家長講解打針的好處，以釋除疑慮。

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