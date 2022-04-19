涉遊說青年認罪案 師爺被告稱要奔喪 准合共40萬保釋至周五
撰文：朱棨新
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25歲青年馬家健因企圖販毒罪被判囚23年，服刑多年後上訴得直，其後揭發「師爺」陳強利涉遊說馬家健認罪。陳強利被控一項串謀妨礙司法公正罪，在裁判法院申請保釋被拒。他今（19日）向高等法院申請保䆁，以處理父親的喪事。法官聽取陳詞後，批准他以20萬保釋金和20萬人事擔保，保釋至本周五（22日）。
被告陳強利(58歲)，被控於2017年1月27日至2017年11月21日，與馬家健一同串謀他人串謀妨礙司法公正，即在荃灣法院2016年第2496號的刑事案件中，虛假地表示洪智謙沒有要求馬家健接收案件中所涉的郵包，及稱洪智謙並不涉及上述案件。
除了20萬保釋金和20萬人事擔保外，被告亦需在明天和後天（20和21日）到元朗警署報到。他在保釋期間不可離港，交出旅遊證件，不可接觸控方證人，亦需遵守宵禁令。
案件編號：HCCP 139/2022
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