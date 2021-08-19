涉遊說青年認藏毒案　前師爺陳強利被拒保釋　控方稱或更多人被捕

25歲青年馬家健，因企圖販毒罪成被判囚23年，他服刑5年，本月11日上訴得直，並揭發馬疑遭人遊說認罪。曾接手這案的律師樓「師爺」陳強利及一名女大律師早前被捕，並被控以妨礙司法公正罪，案件今(19日)在九龍城法院提堂，控方透露，事件發生長達10個月，警方需時調查，且不排除有更多人被捕。裁判官庭指案情嚴重，拒絕讓陳保釋，女大律師准以30萬元擔保外出，案件押後至11月29日再訊。



兩名男被告：陳強利（58歲，退休），及張曉惠（33歲，女，大律師）今日由警方柙送至九龍城裁判法院應訊。控罪指2人於2017年1月27日至2017年11月21日期間，在若干日子中，與馬家健，一同串謀他人串謀妨礙司法公正，即在荃灣法院2016年第2496號的刑事案件中，虛假地表示洪智謙沒有要求馬家健接收案件中所涉的郵包，及稱洪智謙並不涉及上述案件。

女被告保釋離開時的情況。(詳看下圖)

不排除更其他人被捕

控方指出，兩名被告涉嫌說服馬單獨承擔販毒的法律責任，以撤回對洪智謙的刑責，且由於該案發生時間長達10個月，警方需時調查，不排除有其他人被捕，甚至控告更嚴重罪行。

女被告准保但要守嚴苛條件

裁判官嚴舜儀指出，案件具嚴重性，拒絕讓被告陳強利保釋，把陳交懲教署看管。嚴官雖准張保釋，但強調須作出嚴苛的條件，包括把保釋金提高至30萬元，首10萬元須於48小時內交至法庭，餘下20萬元須於一個月內交出，期間不得離港，須交出旅遊證件，每晚11時至翌日7時遵守宵禁令，每逢周六到西區警署報到，不能接觸案件證人。

案件編號：KCCC2379/2021