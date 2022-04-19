少年追女仔惹禍　被圍毆兼迫裸體做掌上壓吃樹葉　「真」男友認罪

16歲少年追求少女，惹來少女的「真」男友不滿，「真」男友涉指示女友約少年出來，再找來十餘人圍毆少年，又挾少年到飛鵝山，要他脫光衣服並拍照，及要他吃樹葉及做掌上壓。「真」男友今（19日）在區域法院認罪，稱他與女友均沒有動手打少年。法官把案押後至下月3日判刑。



5男被控1人認罪

認罪的17歲男生姓黎，他承認2項普通襲擊罪，指他於2020年8月4日，在觀塘鴻圖道鴻圖樓附近後巷，及飛鵝山襲擊姓莫男子。

同案另有4名被告，包括：倪俊文(18歲無業)、16歲姓黎的收銀員、14歲學生及16歲姓李的學生，被控在鴻圖道襲擊致莫身體受傷，除倪以外，餘下3人另被控在飛鵝山襲擊莫，4人否認全部控罪。

真男友著女友引事主出現

案情指，認罪的被告(下稱：黎)是一名姓鄧女子的男朋友。事發當晚，當時16歲姓莫的男事主收到鄧的訊息，約他到觀塘見面，莫應約後，鄧帶他到一條後巷，約10名男子現身，包括本案的5名被告，莫之後遭眾人拳打腳踢。

提莫不要說話引起懷疑

莫之後被挾上的士，莫與首被告及另外2男子同車，的士駛往飛鵝山途中，的士司機留意到莫的上衣破爛，又聽到其中一男說：「從現在起，不要說話。」司機感到可疑，在眾人下車後報警。

到飛鵝山再被毆兼被迫脫光衣服

莫被帶到飛鵝山後，再被10多名男子拳打腳踢，包括5名被告，又要他脫光衣服，在場有人用手機拍下莫的裸照。莫被打至左眼出血，鼻子、手臂擦傷，頸部扭傷。

警誡下認要莫做掌上壓及食樹葉

黎被捕後在警誡下承認，他不滿莫追求他的女友，遂叫女友約莫出來，他則召集了朋友向莫報復。他先叫女友約莫到觀塘，其友人對莫拳打腳踢，但黎聲稱他和女友沒有動手，但承認挾莫到飛鵝山後，有要求莫自行脫光衣服，並迫他做掌上壓及吃樹葉，眾人準備離開時，警方到場拘捕他們。

案件編號：DCCC1089/2020