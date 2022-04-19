疫苗通行證｜食肆掃碼器更新防重覆掃碼　食客不符資格將響嗶嗶聲

疫苗通行證第二階段將於4月30日實施，政府已更新「安心出行」、「醫健通」及「驗證二維碼掃瞄器」流動應用程式，方便顯示使用者是否符合第二階段的接種要求，支援市民使用及處所查核康復紀錄二維碼。

食環署今日（19日）為餐飲業界舉行網上研討會，講解最新安排以及安心出行與驗證掃碼器流動應用程式配套措施。其中驗證掃碼器於更新後，一旦發現同一裝置於5分鐘內，重覆掃瞄相同二維碼兩次或以上，系統就會作出提示，提醒職員要檢查顧客身份，提防二維碼有否被濫用。



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畫面現紅框藍碼或紅碼 即不符最新要求

助理政府資訊科技總監（特別職務）張宜偉表示，更新後的「安心出行」可同時儲存電子針卡、醫學豁免證明書及康復紀錄，如符合「疫苗通行證」的要求，會有藍色二維碼。

如市民有接種疫苗，但不符合疫苗通行證要求，或醫學豁免證明書及康復紀錄過期，則會出現「紅框藍碼」的二維碼；若沒有針卡、醫學豁免證明書或康復紀錄，畫面則會出現紅色二維碼。

如不符合「疫苗通行證」的要求，更新後的「安心出行」會出現紅碼或紅框藍碼。（網上研討會截圖）

防重覆掃碼 掃瞄器有提示

港府表示，經更新後的「驗證二維碼掃瞄器」應用程式，能自動計算疫苗通行證要求、支援康復碼及對相同二維碼重覆掃瞄作出提示。掃瞄器程式更新後，一旦發現同一裝置在5分鐘內，掃瞄相同二維碼兩次或以上，系統就會作出提示及響聲，訊息會留在掃瞄器上，提醒職員要檢查涉事的顧客身份，留意二維碼有否被濫用。

更新後的掃瞄器一旦發現同一裝置在5分鐘內掃瞄相同二維碼兩次或以上，系統就會作出提示及響聲，提示訊息會顯示在掃瞄器上。（網上研討會截圖）

顧客不符通行證入座要求 會響「嗶嗶嗶」聲警告

另外，假如顧客不符合疫苗通行證的最新入座要求，經更新後的掃瞄器，於掃瞄二維碼後，就會發出「嗶嗶嗶」警告聲，提醒職員注意。港府同時提醒，當掃瞄器顯示顧客不符疫苗通行證要求時，餐廳可補充詢問顧客是否有紙本證明。

食肆員工每三日快測 須拍照紀錄

另外，政府宣布放寬防疫措施，食肆員工要每三日接受一次快速檢測，有業界查詢安排。食物環境衞生署副署長（環境衞生）黃淑嫻表示，員工應在試劑盒上寫上名字及日期，並拍照作紀錄，方便執法人員查看。

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