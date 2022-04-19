安心出行更新可入康復者二維碼　需先取電子康復紀錄或用醫健通

疫苗通行證容許新冠病人在康復後6個月內，不用額外接種疫苗。《香港01》今日發現，「安心出行」應用程式已經更新，容許用戶可以掃瞄康復者二維碼， 就可以成功顯示加密二維碼出入需要「疫苗通行證」的場所。不過，康復者需要先自行在政府網頁取得電子康復紀錄或經「醫健通」，先取得相關的康復者二維碼。



政府早前預計要5月才能推出康復者平台，在網上領取康復紀錄二維碼，但似乎已能夠提前使用。現時使用最新版本的安心出行，就可以掃瞄康復者二維碼，之後出現如電子針卡類似的加密後的康復者二維碼，進出食肆等處所時都可以使用。

要取得康復者二維碼可以有兩個途徑，如果康復者有使用醫健通，現時已可直接在醫健通內取得有關康復者二維碼。若沒有申請醫健通，則可以到政府電子疫苗接種及檢測紀錄系統網頁(https://www.evt.gov.hk/)，選擇領取康復紀錄後，輸入身份證明文件號碼、身份證簽發日期、出院或陽性檢測結果日期的月份，共3項資料，就可取得電子康復紀錄，內有一個二維碼，康復者可以分別下載康復紀錄及二維碼使用。

康復紀錄上列明，有關二維碼只可在康復日期起計的180天內有效，並用作疫苗通行證，紀錄上會有陽性檢測結果及二維碼的屆滿日期，之後需要再接種疫苗才可以繼續使用疫苗通行證。