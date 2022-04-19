染疫聽障人士住新田方艙　入境處關愛小隊派懂手語同事每日慰問

疫情持續，不少市民因感染入住社區隔離設施。由入境處管理的新田方艙，早前有多名聽障人士入住，入境處關愛小隊派出懂手語的同事，並透過文字輔助與他們交流；亦有入境處人員專登為確診同事帶來一個嬰兒浴盆，方便嬰兒洗澡。



入境處新一輯宣傳片《有愛在隔離》講述新田方艙內，早前先後有多位聽障人士入住，為了更有效溝通及照顧需要，入境處特意調派具備手語技能的人員加入關愛小隊，每日主動探訪有特殊需要人士。

為初生嬰提供浴盆

關愛小隊與聽障人士交流期間，會採用書寫，配合手語與聽障人士交流，慰問入住人士最新身體狀況，及房內物資使用情況，如「物資是否充足」、「你有無唔舒服?」、「天氣轉涼，房內溫度可以嗎?」、「記得穿多件衣服」等。入境處亦主動向聽障人士提供24小時聯絡熱線。

另外，早前一名入境處人員因染疫入住隔離期間，同事化身親善大使走訪各隔離人士，並為一個初生嬰家庭提供嬰兒浴盆，讓嬰兒可以淋浴。

入境處營運的青衣、新田、洪水橋方艙均設有關愛小隊，小隊源自新田方艙啟用初期，有一位曾經確診的入境處人員在隔離期間的親身經歷，在隔離期間了解到有些隔離人士比較被動，需要工作人員主動慰問以了解需要，從此啟發關愛小隊的成立。