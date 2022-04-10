新田方艙醫院公共排污系統7日竣工　工友自願縮短晚餐時間

前身是新田購物城的新田社區隔離設施，為第二個由中央援建的「方艙醫院」，上月已交付港府使用。

發展局今日（10日）發表網誌，稱渠務署和承建商在7日內，成功為新田社區隔離設施接駁新建公共排污系統，而工程規模相若的項目一般要以月計才能完成。



位於元朗新田的社區隔離設施上月開始運作，提供約720個房間、2,800個隔離床位。（發展局圖片）

▼3月15日 新田方艙醫院已投入使用▼



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動用200人 24小時工作

發展局局長黃偉綸指出，新田社區隔離設施的公共排污系統工程，包括建造一所污水泵房和鋪設1.8公里長的雙管加壓污水渠，即鋪設總長3.6公里的喉管，相等於9條運動場跑道的長度，把污水送往落馬洲管制站內的污水處理設施。

渠務署工程管理部工程師吳霆康表示，相約規模的工程一般要以月計才能完成，而署方動用三間承建商合共約200人，於新田社區隔離設施24小時工作，令污水系統於7日竣工。

新田社區隔離設施的公共排污系統包括建造一所污水泵房、鋪設1.8公里長的雙管加壓污水渠、安裝機電設備等。（發展局圖片）

成功找到替代路線

吳霆康又指，加壓污水管的原定走線橫過主幹道新深路，涉及封路、挖掘、鋪喉、回填、重鋪路面多重工序，需時最少兩星期，但最終找到替代路線。機電工程部工程師羅梓偉亦說，傳統污水泵房濕井一般建於地面以下，但考慮到深層挖掘工程需時較長，故建議把濕井設置在地面上。

吳又指，疫情期間，物料供應十分緊絀，故除了向5間不同物料供應商採購外，亦需向渠務署的污水處理設施及水務署籌集物料。

渠務署聯同承建商在七日內為新田社區隔離設施接駁新建公共排污系統。（發展局圖片）

有工友自願縮短晚餐、休息時間

新界北渠務部工程師封雪又說，前線同事連日趕工，每晚回家休息短短數小時便返回工地。其中一晚，為了在凌晨前完成最後的落石屎工序，有工友自願縮短晚餐和休息時間。