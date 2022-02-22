政府敲定五地建隔離設施　新鴻基及恒基借出潭尾及前新田購物城

特首林鄭月娥今日（22日）傍晚在記者會上指，在中央支援下，將在空置土地重新建成社區隔離設施同時已敲定5幅合適土地興建隔離設施，最大為落馬洲河套區東面地皮，其餘4幅發展商無償借出，當中亦有政府土地。



政府公布晚上公布另外四處臨時性社區隔離治療設施選址將分別在青衣、前新田購物城、元朗潭尾和洪水橋近雞伯嶺路。當中元朗潭尾為新鴻基地產借出，而前新田購物城則由新鴻基地產及恒基地產共同借出。



建隔離設施的計劃將由發展局局長黃偉綸及屬下工務部門領軍，由承建商及委託內地施工團隊負責，目前已敲定5幅合適土地興建隔離設施，估算可興建多最少2萬個隔離單位，選址為：

．落馬洲河套區

．元朗潭尾（由業權人借出私人土地）

．前新田購物城（由業權人借出私人土地）

．水橋（位於洪水橋／廈村新發展區，近雞伯嶺路）

．青衣市地段200號



▼河套地區興建隔離設施及臨時醫院▼



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五個選址當中，潭尾土地由新鴻基地產所擁有，佔地10公頃，位於青山公路旁邊，有道路連接，土地平坦，同時有電力供應，可輕易接駁政府食水喉及污水渠。據新鴻基地產所指，土地昨日（21日）已移交政府並展開建設工作。

而新田土地則曾為新田購物城，基本配套已經完備，由新鴻基地產及恒基兆業地產有限公司共同擁有，佔地4公頃。

新鴻基地產主席郭炳聯表示，第五波疫情來勢洶洶，需要社會各界「上下一心，共同抗疫」，新地一直全力支持配合政府穩控疫情的工作；又表示相信在國家強而有力的支援和關懷，加上社會各界團結一致下，香港可以盡快戰勝今次疫情。

新地又會借出三個商業地點作為社區疫苗接種中心 ，分別位於元朗、觀塘和北區。詳細地點有待政府稍後公布，並提供逾1,500萬港元的物資支援前線抗疫人員 、 基層社群和員工 。