疫情｜屋宇署提五招防病從渠入　前新田購物城可望成社區隔離設施

自疫情爆發以來，渠管一直被指是防疫漏洞之一，屋宇署提醒，若浴室關門時開了抽氣扇會造成負氣壓，若隔氣彎管乾涸，臭氣和病毒有機會從地台去水口抽進室內，故應養成每周在家中的地台去水口注入約半公升清水的習慣，確保隔氣彎管正常運作。

此外，發展局指前新田購物城用地已完成平整工程，用作隔離的組合屋也在組裝中，可望成為第二個投入服務的社區隔離設施。



屋宇署屋宇測量師王書韻表示，隔氣彎管連接住宅單位的衞生設備，在排水系統中有很重要的作用。（黃偉綸網誌圖片）

地台去水口易被忽略

屋宇署屋宇測量師王書韻表示，所有排放污水的衞生設備，例如洗手盆、洗碗盆、地台去水口、坐廁、浴缸、企缸、洗衣機等，均須設有隔氣彎管，透過貯水形成水封，阻隔排水渠管內的臭氣和病毒由渠管進入室內，其中地台去水口較易被忽略。

業主不應擅自非法改動排水渠管

她建議，市民經常檢查渠管。如發現渠管出現滲漏、破損、淤塞或發出臭味，馬上安排合資格的註冊承建商檢查和維修。業主不應擅自非法改動任何排水渠管，尤其是隔氣彎管及反虹吸管／反虹吸氣閥，因為當樓上樓下沖廁時，排水管內會產生「虹吸效應」，有機會將隔氣彎管內的水吸走，臭氣和病毒便會進入室內。

此外，香港家庭把浴缸改為企缸的情況十分普遍，市民在更換時切記安裝隔氣彎管。王書韻提醒，切勿因改動廚房或浴室間格而擅自改動渠管；如要改動主要渠管或分支渠管，例如豎設新渠管，須按「小型工程監管制度」，委任合資格的註冊承建商施工和向屋宇署申報。

▼屋宇署五招防病從渠入▼



1. 每周在家中地台去水口注入約半公升清水；

2. 要經常檢查渠管，如發現渠管滲漏、破損、淤塞或發出臭味，馬上安排合資格註冊承建商檢查和維修；

3. 不應擅自非法改動任何排水渠管，尤其是隔氣彎管及反虹吸管／反虹吸氣閥；

4. 如需更換洗手盆、洗碗盆、洗衣機的隔氣彎管時，必須購買附有反虹吸氣閥的隔氣彎管；

5. 如把浴缸改為企缸，切記安裝隔氣彎管。

▼3月3日 青衣隔離設施運作情況▼



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前新田購物城隔離用地正裝組合屋

此外，全港八個由中央援建的社區隔離及治療設施正火速施工，其中位於青衣的社區隔離設施在七日內完成，於3月1日由承建商交付予特區政府，提供約3,900張應急隔離床位。至於前新田購物城用地，已完成平整工程，用作隔離的組合屋也在組裝中，可望成為第二個投入服務的社區隔離設施。