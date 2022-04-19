城大開發DIY負壓空氣裝置　防長者院舍交叉感染　取材簡單易安裝

本港第五波疫情帶走不少長者生命，香港城市大學一班建築及土木工程學系師生，研究出適合長者院舍環境使用的負壓空氣盾裝置，利用流體力學模擬技術、結合建築專業，以防止長者院舍出現交叉感染。裝置在復活假前送往一間長者院舍隔離區試行，未來會加入防火功能。

有份參與設計的學生表示，負壓裝置選用簡單材料，希望市民可以自行在家居隔離都能製作到。



負壓空氣盾裝置主要由紙板、鋁管、膠紙等製成，其主要原理是安排長者的上半身躺在紙箱內，透過鋁管把有關長者呼出的空氣，送到空氣淨化機將空間內的空氣抽送到空氣過濾機。負責組織研發小組的城大建築學及土木工程學系教授鄒經宇說，考慮到用家感受，在紙板天花安裝透明窗戶等，整個裝置成本約2,500元。

鄒經宇解釋設計概念及原理，指見到很多長者在院舍內，因為環境不足或缺乏隔離設施而交叉感染，因此利用空氣流動力學原理及建築專業研發出簡易負壓空氣盾裝置。

負壓空氣盾早前曾送到將軍澳一間老人院舍試行，其後亦因應實地經驗再作出設計上的修改。四年級楊嘉雯的表示，「送到老人院舍安裝後，作出實體改動，例如發現長者的床褥頗有高度，但裝置原本設計的高度不足，長者容易撞到頭。」

有參與設計及製作的學生表示，一開始設計概念源自2003年時沙士爆發，而早期第五波疫情，有不少長者由於院舍環境而造成交叉感染，院內缺乏良好的隔離設施，因此希望以低成本、隨處可埋的材料，方便大眾自行製作。裝置最貴的部份主要來自空氣過濾器，不同過濾器的成本及功能都不同。

城大建築學及土木工程學系系主任吳兆堂稱，雖然現時疫漸穩，但設計都可作未雨綢繆的預備，「紙皮不同角度的組成、如何支撐，都涉及建築學原理及計算，非簡單隨意組成。」