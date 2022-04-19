疫情｜增600宗陽性個案　15歲男學生澳洲抵港後第12日呈陽性

衞生署衞生防護中心今日（19日）公布，新增600宗確診個案，較昨日的613宗進一步下降，確診個案連續第五日跌至三位數。此外，醫管局今日呈報新增17宗死亡個案，死亡個案維持在昨日水平。



600宗個案中，有11宗列輸入個案，其中一名由澳洲抵港的15歲男學生，在抵港後第12日在社區檢測中心檢測結果呈陽性。當局表示，由於患者居住的檢疫酒店，同時段的同層住戶沒有人檢測呈陽性，因此初步相信是復陽個案。



衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，今日新增320宗核酸陽性確診個案，當中73宗屬於醫管局呈報個案、56宗屬於衞生署化驗，其餘的191宗則是由私家化驗所呈報；另有280宗快速檢測陽性的呈報個案，單日合共有600宗確診個案。

昨日無新增院舍出現爆發或有呈報個案，但在已呈報的院舍中，再有一間殘疾院舍及七間老人院出現新個案，涉及六名院友及一名職員。

三至五日後才知有否出復活節長假後反彈

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅表示，擔心復活節假期因大量人群聚集而產生傳播風險，但以Omicron病毒三至五日的潛伏期為標準，很多時患者染疫後三至五日才會看見數字上的升幅，而今天只是假期完結的第一天，因此未能即時反映反彈數字。

他又解釋，今日報呈報600宗確診，與昨日呈報的613宗確診相比，兩日個案只相差13宗，屬於輕微波幅。他又指，起碼個案增加20至30宗才是大轉變，並強調要密切關注未來幾天的情況，尤其是開學後的情況。

徐樂堅又強調，當局一直希望增加確診數字的透明度，但現時「個案好多時就比較難逐個做」。他稱當局有密切留意高危地點，之後亦會繼續公布每日學生快測陽性個案，不過，他表示，學校數目未必能反映個案在學校爆發，需要看缺席數據及學校的爆發情況。

▼4月18日 機場送機情況▼



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再有17名患者離世 其中最年輕死者為33歳

死亡個案方面，何婉霞表示，過去24小時有16名對新冠病毒檢測呈陽性的病人離世，涉及八男及八女，患者年齡介乎33至97歲。她表示，有三名較年輕死者個案，患者分別為33歲有濫藥紀錄男子，與及52歲和58歲患癌男子。

1. 33歲男子，有濫藥病歷，更有嚴重免疫不足。入院時有發燒及肚瀉，同時出現血壓低情況。院方已即時為其注射強心藥治理，並送入急症室搶救。院方使用抗病毒藥和抗生素以減少細菌感染，亦有使用呼吸機，惟患者情況轉差，最後於昨日離世。

2. 52歲男子，本身患有癌症，癌細胞更擴散至腦部。患者亦出現上腔靜脈栓塞情況，最終不治離世。

3. 58歲男子，本身患有癌症，治療後不幸再復發，最終不治死亡。

此外，由於數據滯後，4月17日，有一名72歲男病人離世未公布，第五波死亡個案累計8,963宗，病死率增至0.76%。

今日呈報的個案中，有11宗屬輸入個案。當中有五宗來自機場樣本，患者分別由新加坡、澳洲、英國、德國及泰國抵港。另外五宗在檢疫酒店發現，包括三宗在第五日核酸檢測呈陽性，患者分別從印尼、南非及新加坡抵港；一宗在第四日快測呈陽性及一宗在第六日確診個案，兩名患者均由新加坡抵港。

走漏輸入個案病毒量低 4月6日抵港

最後一宗輸入個案涉及一名從澳洲抵港的15歲男學生，該名患者與父母4月6日乘坐CX100抵港，在檢疫酒店檢疫期間，核酸檢測及快速檢測皆呈陰性，並順利完成七日檢疫。惟在4月17日，即抵港後第12日於社區檢測中心檢測呈陽性，CT值達到36及39，但病毒量低，無病徵，家人檢測呈陰性。

歐家榮表示，雖然同機有兩宗個案呈陽性，但與15歲男學生身處不同機艙，相信並沒有關係。另外，由於患者居住的檢疫酒店，同時段及同層住戶沒有人呈陽性，因此初步相信是復陽個案。

▼4月18日 上水清河邨清澤樓圍封檢測▼

