逸東邨、浩景臺等九個屋苑污水檢測呈陽性　21萬人將獲派快測包

政府今日（20日）表示，離島及葵青區共九個屋邨及屋苑，污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會陸續向相關居民、清潔工和物業管理員派發合共約21萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。



環境保護署與渠務署連同香港大學跨學科團隊，加強在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並發現於多個地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，最新涉及屋苑包括：

離島區 — 逸東（一）邨及逸東（二）邨

葵青區 — 荔景邨、麗瑤邨、祖堯邨、浩景臺、悅麗苑、賢麗苑及翠瑤苑

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港府提醒，使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照作紀錄。市民進行測試前後，須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。