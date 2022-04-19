大埔中心、利東邨等多個屋苑污水呈陽性　當局向居民派快測包

政府今（23日）公布，大埔區、南區、元朗區多個範圍，包括大埔中心、大埔廣場、利東邨及麗豪軒等屋苑，檢測到污水呈陽性的結果，病毒量相對較高，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。當區的民政事務處將會由明天（20日）起陸續向居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共超過16.5萬個快速測試套裝，供自行檢測。



4月19日，部份污水呈陽性屋苑：



涉及地區及範圍：



大埔區：大埔中心、大埔廣場、昌運中心、宏福苑及廣福邨



南區：利東邨



元朗區：朗善邨及麗豪軒



▼快速測試陽性呈報平台填寫資料▼ https://www.chp.gov.hk/ratp



港府發言人提醒，使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報（www.chp.gov.hk/ratp/）。若市民使用網上平台有困難，可致電1836 119自動系統登記身份證明文件及電話號碼。衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。