疑爆疫南區國際學校家長誤報　消息：學校自行「清零」無通報政府

中小學昨日（19日）開始分階段恢復半天面授課堂，衞生防護中心表示，今日（20日）再有三間小學呈報有師生快速測試呈陽性，涉及一名教師和三名學生，他們今日均無上課，近日亦無在學校逗留，認為並非在學校感染，而社區仍有約600宗個案，指有學生染疫亦是預料之內。



另外，南區一間國際學校昨日疑似爆疫，有12名學童和1名教師呈報快測陽性，惟中心調查後發現，涉事的12名學生全為陰性，只是家長在學校內聯網呈報時「擺烏龍」填錯資料，誤將學童的檢測結果填為陽性，惟學校自行在系統將確診數字「清零」，卻未有通報衞生防護中心更正，令中心在疫情記者會上誤報資料。



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衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，全部今日復課的學校已在網上平台申報了學生檢測情況，涉及187間學校，當中有三間學校呈報有學生早上快測呈陽性，涉及兩間九龍區和一間港島區的小學，共有四宗個案，包括一名職員和三名來自兩間學校的學生，全部均沒有上課，過去一段時間亦無在學校逗留，認為並非在校內感染。衞生防護中心將會聯絡涉事學校，了解它們的情況，以核實資料，若個案聚集在同一個班房亦會進一步跟進調查。

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歐家榮認為，社區現時仍有約600宗個案，當中有一部分涉及小朋友，學校復課後出現陽性個案是預期之內，故希望家長為小朋友檢測，避免病毒流入校園減低傳播。

對於昨日有南區的國際學校疑似爆疫，有12名學生和1名教師染疫，歐家榮表示，疑似「中招」的12個學生，有10個來自小學部、2個來自中學部，分布在不同班別，中心昨午向涉事學校索取染疫學生名單，以了解學生復課前有否聚集的情況，學校再接觸家長，才發現有關學生的快測是陰性，惟家長在學校內聯網申報時填錯資料。有關學生今日已復課，亦有再進行快測，確定12人均無染疫。

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據了解，該間位於港島南區的國際學校，昨日早上在衞生防護中心的電子呈報系統上呈報了12宗學生陽性個案，約中午時份衞生防護中心護士致電該學校了解，學校只提供了快測陽性學生的班級，拒絕提供個人資料。其後學校再將呈報數字改為「0」，但未有通知衞生防護中心，故在430疫情記者會上公佈了相關數字，學校其後接獲家長查詢才發現被「誤報」12宗陽性個案，由於校方堅持已在電子呈報系統上改回「0」，故投訴教育局及衞生防護中心發放錯誤信息。