封區｜觀塘順利邨利恒樓圍封強檢　料明日下午一時解封

政府今日（20日）下午四時起圍封觀塘順利邨利恒樓，港府發言人解釋，在審視一籃子因素，包括污水檢測病毒量、相關確診個案情況及其他環境因素等，通過風險評估而作出封區決定，料明日（21日）下午約一時完成行動。



▼4月15日 觀塘翠屏邨翠桃樓圍封檢測▼



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政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今日晚上9時半前接受檢測，屆時會獲安排居民到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣，在所有人士有檢測結果前，必須留在處所內，當局會為行動有特別困難的人士採樣。

至於三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，將無須於強制檢測行動中接受檢測。

觀塘順利邨利恒樓圍封範圍。（政府新聞處圖片）

根據今日發出的強制檢測公告，除了上述指明人士外，任何於4月7日至4月20日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在4月22日或之前接受強制檢測。由於涉及變異病毒株，已接種疫苗及近日已進行檢測的人士均仍須接受檢測。

政府呼籲受檢人士全力合作，登記及進行檢測，並留在家中耐心等候結果。政府會嚴肅跟進受檢人士遵守強制檢測公告以及限制與檢測宣告的情況。任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處罰款50,000元及監禁六個月。