疫情｜泳灘重開無期　石澳食肆生意跌25%　靠行山客撐市

第五波疫情放緩，政府明日（21日）起放寬大部份社交距離措施，包括重開晚市堂食。然而康文署轄下泳灘仍未解封，不少市民喜到的石澳泳灘，封灘後鄰近餐廳首當衝受影響，有食肆負責人表示，過往主要做遊客生意，批評政府封灘無理，認為泳灘空氣清新又地方廣闊，風險較低，現時生意跌四分之一；幸而疫情下港人喜愛行山，故仍有一定生意。



食肆負責人料放寬後食客回升一成

《香港01》記者今午到石澳，泳灘出入口被康文署以圍板圍封，今日人流不多，但不時有身穿行山裝束的市民來往。其中一間食肆，於午市時間仍有空位，負責人劉小姐表示，過往不少市民到石澳享天倫之樂，惟封灘令後人流、生意即減四分之一。

她續指，明日重啟晚市，而且可放寬至四人一枱，生意有望回升一成，但未及彌補封灘的損失。對於泳灘明日未能重啟，她批評「由頭到尾都唔合理」，認為泳灘露天空曠，空氣清新，市民到來比長留家中好。

劉小姐續說，疫情下市民喜愛行山，現時一年四季都有行山客，在附近行山後到石澳休憩，所以仍有一定生意。

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茶記生意少一半 盼盡快重開泳灘

港式茶記負責人明仔表示，餐廳主要做街坊生意，疫情加上封灘影響下，生意大減一半。他續稱，過往除了周末，都不會經營晚市，尤其現時街坊早已習慣在家吃晚飯，故即使晚市重開，對其生意無大影響，亦不會加開晚市。

對於政府未重開泳灘，明仔形容政府的決定｢不嬲奇怪｣，但亦只能無奈接受，｢嬲都無用｣，期望盡快重開泳灘。

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