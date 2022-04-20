放寬社交距離｜按摩院明復業　推「安心按摩」先檢後開工

防疫措施將於明日（21日）逐步放寬，當中按摩院可於明日起復業，按摩業界表示為加強客人信心，將推行「安心按摩」，員工將自發性每兩日進行快速檢測，陰性才會上班。按摩業總會主席周鎮宇表示業界已停業104日，已經「奄奄一息」，希望政府與業界將來可有溝通機制，即使再有第六波疫情亦不用再「一刀切」停業，否則行業或將不復存在。



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周震宇表示，按摩業界停業三個月，處於水深火熱當中，「再唔開以後都唔使開」。周說，復業後將努力做好衛生工作，除配合疫苗通行證外，將自發性推行「先檢測、後開工」，每隔兩日進行快速檢測，以確保可提供安全環境供客人「安心按摩」，亦希望藉此增加客人信心。

周又強調，過去數波疫情按摩院均沒有出現爆發，希望可藉由積極抗疫的表現，爭取再有下一波疫情時，政府不再「一刀切」勒令停業，要求政府疫情穩定下多與業界接觸，商討新一波的處理方法，「唔係直接推上斷頭台」，指如再面臨停業，「個行業真係會冇咗」。

停業104日 花100萬元裝修換設備

東方水匯老闆周偉強則表示，先檢後開工，每月會多三萬幾多元的成本，但如可換取客人信心則不會介意。他又提到，停業104日，需花費100萬元以上作維修，更換設備，加上停工太耐，不少員工已離職，營運上有困難，希望政府可提供補助；薀莎水療的代表黃紅纓提及雖可復業，但部份設施如乾濕蒸及水池等仍未可投入服務，損失部份客源，明日重開的預約亦只有一半左右。

按摩師陳先生表示已投身行業多年，難以轉行，停業期間只能以積蓄度日，甚至一日只能吃一餐飯，希望復業後不用再停工。