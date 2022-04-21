迪士尼樂園重開　逾百人興奮進場　市民一早計劃行程：望咗幾個月

本港疫情放緩，政府今日起分階段放寬防疫措施。香港迪士尼樂園在今日（21日）重開，市民反應踴躍，近二百人排隊，有打扮精緻的市民一早前來排隊，開園時更興奮跑進場。不少人一家大小到場遊玩、打卡，有小朋友趕在復課前，打扮成蜘蛛俠與家人一起到樂園遊玩。

近二百人今早在迪士尼門外等候，樂園在10時15分正式開門，大批市民興奮衝進場。園方安排了樂園重開活動「奇妙在此刻」列車特別時刻，吸引遊客駐足打卡。



香港迪士尼樂園在今日重開，市民反應踴躍，近二百人排隊等入場。（羅君豪攝)

市民莊先生莊太太，與兩名兒子Oscar和Matthew於10點來到迪士尼。由於明日就復課，所以捉緊最後機會一起入園玩樂。他們一家都是迪士尼的粉絲，有購買樂園年票，閉園前每星期都會到訪。莊先生透露，疫情期間全家都留在屋企，對於今日能夠再次進入園區感到十分期待，更稱「望咗幾個月啦」。

兩位小朋友一早已計劃好想玩的機動遊戲，Oscar想玩「蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！」，而Matthew則想玩「鐵甲奇俠飛行之旅」。他們均精心打扮，穿上蜘蛛俠服裝，Oscar興奮地說：「通常去迪士尼都係著呢套衫。」對於園內遊人眾多，被問及會否擔心防疫，莊太稱：「少少擔心，不過自己做好安全措施。」

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市民陳先生和蔣小姐今日在10時半入園，打算「睇吓邊度少人就去邊度玩」。閉園前二人每月都會到訪迪士尼，過去數月無法進園，唯有上網看Disney+。賴小姐今天9時30分到場，背包上放滿迪士尼公仔。她說以前每星期都會到迪士尼，閉園時隔個星期入住迪士尼酒店，對於樂園重開感到興奮。

進入樂園前，需要先量度體溫及掃描安心出行，樂園牆處放有消毒搓手液，入口有職員協助。另外，地上有標示提醒市民需要保持社交距離。