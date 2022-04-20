疫情｜個案連跌7日首回升反彈一成　歐家榮：波幅100宗內屬預期

本港確診數字有輕微反彈，今日（20日）新增668宗個案，是確診宗數連跌7日後首度回升，668宗個案就包括13宗輸入個案，總數當中330宗為核酸檢測個案及338宗快速測試陽性個案，較昨日增加68宗，第五波合計已有1,187,075宗個案。今日再增加10宗死亡個案，包括1名57歲患末期癌症女人，目前第五波疫情已有8,973人病死，總體病死率為0.76%。



衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，今日確診數字有輕微上升，但波幅在100宗以內則預期之內，並指不能以單日判斷數字上升，現時仍為穩水平，但呼籲市民在明日放寬措施後，仍要戴好口及減少密切接觸等。



100宗內的波幅屬預期 歐家榮：現時仍是穩定水平

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，今日新增668宗個診個案，比昨日有輕微上升，但強調每日個案數字都有波幅，若在100宗以內則屬預期之內，並指並非單日就可判斷到係否上升，指「現時睇到係穩定水平」。

▼4月18日 市民趁復活節假期最後一日到西貢▼



+ 3

籲市民謹守防疫措施 稱無收緊硬性指標

歐家榮表示，不希望見到有反彈，但假期剛過，人流多會有反彈的擔憂，並指明日放寬份社交措施，呼籲市民出入場所或去街應謹守防疫措施，包括戴好口罩、減少密切接觸，接觸到確診者要盡快檢測，又稱當局會按不同指標，包括每日確診數字、污水檢測、圍封強檢及檢測中心陽性比率，檢視疫情情況，「反彈到咩水平要收緊返（措施），目前冇硬性指標。」

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮（左）及醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞（右）。

增13宗輸入個案 兩航班多人確診

歐續稱，昨日個案中有13宗屬輸入個案，包括9宗在機場樣本採中心陽性，當中3宗為昨日乘泰國航空TG600抵港，包括2宗來自印度、1宗巴基斯坦；4宗個案坐EK384昨日到港，涉2宗泰國、1宗巴基斯坦及1宗阿聯酋個案。另有4宗為檢疫酒店確診，涉及塞爾維亞、馬來西亞、韓國及泰國輸入個案。

歐家榮表示，公共衛生化驗所就206宗個案進行基因分析，未發現懷疑Delta案，199宗為懷疑Omicron個案7宗正待分析或樣本病毒含量不足做基因分析。

增10人死 包括57歲末期癌症女病人

今日新增死亡個案回落至10宗，第五波疫情至今已有8,973人病，整體總體病死率 0.76%。醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，10宗死亡個案涉及6男4女，年齡介乎57歲至100歲，當中3人來自院舍、4人無打針紀錄、2人打了一針、3人打兩針、1人已打三針，並有9人為65歲以上長者。

何稱，昨有一名年輕離世個案，涉及一名57歲女病人，她本身有末期癌症，正接受紓緩治療，本身屬於高風險群組，染疫後不幸離世。她又說昨晚呈報多3名病人情況危殆，7名病人況嚴重，現有44名危殆病人正在深切治療部留醫。

▼4月17日 大嶼山大澳、長沙及東涌人流多▼



+ 14

醫管局今起更改入院數字統計方法 中招28日後不計入

另外，何婉霞公布，由於過去留院數據中，除現正接受新冠病毒治療的病人外，亦包括已康復但要繼續留院療養、自身有長期病患需留醫及再次入院的康復病人，故醫管局專家根據準則決定檢視而家留院病人統計放法，由確診陽性起計28日後為新冠康復，如有其他原因再入院，亦以康復者統計，因此數字與昨日有減少。

▼4月19日 屯門山景邨景富樓圍封檢測▼

