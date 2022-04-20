疫情｜四患者獲私家醫生處方新冠口服藥　醫管局指定診所尚餘名額

政府向私家醫生免費提供新冠口服抗病毒藥物，向合適病人處方，至今有逾150名醫生有相關藥物儲備。醫管局表示，截至昨日，私家醫生呈報已為四名病人處方新冠口服藥。目前指定診所名額未用盡，染疫學生如有需要可預約求診。



▼4月11日 教育局公布學校4.19起復課▼



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醫管局總行政經理何婉霞在港台節目《千禧年代》表示，截至周一（18日），公立醫院已向2.71萬名病人處方新冠口服藥，逾150名私家醫生亦有相關藥物儲備。截至昨日，私家醫生呈報已為四名患者處方新冠口服藥。

指定診所一半名額預留高風險人士

何婉霞指，醫管局23間指定診所，每日提供逾4,000個診症名額，其中一半預留給較高風險人士，包括小學及幼稚園學童。隨疫情稍緩和，指定診所有足夠名額應付需求，呼籲患者如有不適可到指定診所求診。截至昨日下午一時，已有11.86萬人次曾接受診症服務，當中1.66萬人次是經關愛熱線預約。至於會否把指定診所轉回做普通科門診，她稱，學校剛復課，會視乎疫情再調節診所用量。

醫療衞生界立法會議員林哲玄在同一節目表示，獲發新冠口服藥的私家醫生資訊必須透明，以及須列明診症新冠患者時段，以免新冠與非新冠患者有交叉感染風險，亦須做好深層清潔及佩戴好個人防護裝備。

▼指定診所及藥物補充診所的地址及聯絡電話▼

