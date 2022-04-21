七旬翁硬物擲鴿為煲湯　服刑逾30年不知生命價值已改變　囚4.5月

七旬清潔工被發現用硬物擲野鴿，被捕後直認想拿鴿回家「煲湯」。他今(21日)在九龍城法院認罪，被告因謀殺罪曾在獄中服刑超過30年，其律師求情時指，他因在囚太久，未能理解社會對動物的生命價值已有改變。惟裁判官卻指，被告早前已因同類案件被判緩刑，但他仍重複再犯，判他入獄2個半月。另因違反緩刑令，要加監2個月，總刑期4個半月。



被告鄧創樹（71歲，清潔工），承認一項企圖殘酷對待動物，及一項殘酷對待動物兩罪，指他於2021年9月27日，在九龍城馬頭圍道及農圃道交界之行人路，企圖惡意對待一群野鴿，另於同 月 30 日在同地惡待一隻野鴿。

案情指，2021年9月27日漁護署人員在案發地點，向野鴿喂絕育藥時，見到被告在地上拾起硬物擲向一群野鴿，但無野鴿受傷，之後被告逃去。被告在同月30日，又被目擊在地上拾硬物擲向一群野鴿，及後被告嘗試上前拾起一隻白鴿，但遭漁護署人員喝止，被告逃去，但該白鴿已死亡。被告在10月1日被捕，他警誡下認曾用石頭擲野鴿，圖令牠們受傷，從而更容易捉牠們回家「煲湯」。

求情稱已明白要尊重生命

辯方律師求情指，被告人生中有30多年都在監獄渡過，出獄後正面、勤勞，現時擔任清潔散工，月入約2000至3000元。被告在其親撰的求情信亦有寫到，他已明白動物也有生命，應予以尊重，正如他會愛惜植物一樣。

律師指相信教育能令被告改變

對於被告早前已有另一次殺鴿案底，律師稱因當時未有人對被告進行生命教育，又指社會對動物的生命價值隨時代不斷轉變，被告在囚逾30年，需要時間改變對生命的概念，相信透過教育能夠改變他。辯方又指，被告現已真心理解條例精神，對生命價值判斷已有不同，不會重犯，又指被告犯案非因心理變態，只是為生活需要而已。

官指被告曾被判緩刑仍重犯

裁判官卻稱，隨時代進步，教育水平提升，大眾對生命的看法有所改變，對於毋須隨奪生命的動物，不可隨便傷害牠們，即使被告因長時間拘留，與社會脫節，但早前被判緩刑應已對被告是當頭棒喝，他卻重複再犯，最終判他監禁2個半月，而由於他在緩刑令期間犯案，該案的刑期要即時執行，被告共被判4個半月監禁。

案件編號：KCCC2871/2021