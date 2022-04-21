打擊炒場｜康文署5月推新措施　一個月內兩次違規　罰停租場90日

第五波疫情放緩，政府今日（21日）起放寬一系列社交距離措施，部份康文署場地今日起重開，不過隨即出現「炒場」情況，有籃球場炒貴至約1,800元。康文署今晚回應表示，由5月1日起推出新的措施打擊「炒場」，場地職員在租用時段內會抽樣巡查，如發現租用人沒有在場使用設施，將會被視作一次違規；任何租用人在連續30天內累積兩次違規，會在第二次違規日期當天起計的第三天開始，被禁止預訂康文署的收費康體設施90天。



▼4月21日 市民到趁康文署設施重開到維園打波▼



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康文署今日重開部份場地，不過全職籃球教練劉嘉豪表示，「炒場黨」再次現身，兩小時籃球場地時段原價為296元，但近期的傍晚時段，已炒貴至1,600至1,800元，情況較過往疫情更嚴重。

康文署晚上發稿回應稱，設施首日重開情況暢順，所有進入體育處所及康文署室內場地人士均符合「疫苗通行證」的相關要求。署方續指，過往已推出多項措施打擊「炒場」，包括租用人在使用設施前，必須出示有效的用場許可證或批准信，並必須向駐場職員出示身份證明文件。假如證實租用人違規轉讓用場許可證，康文署會暫停其租訂體育設施資格180天。

▼健身室4月21日凌晨零時重開▼



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康文署續指，為進一步打擊「炒場」，將於5月1日起再推出一項新措施，以針對「炒場者」。根據現時康文署「康樂及體育設施使用條件」規定，租用人必須於所租訂段節在場使用設施，新措施下場地職員會在租用時段內抽樣巡查，如發現租用人沒有在場，將會被視作一次違規；任何租用人在連續30天內，累積任何兩次違規紀錄，會在第二次違規日期當天起計的第三天開始，被禁止預訂康文署的收費康體設施90天。

康文署又透露，隨着疫情緩和，預計部分現時用作抗疫用途的體育館，下月將交還予康文署開放給市民使用，以紓緩場地緊張。