復活節｜康文署3日巡查逾5000次　34人違限聚令或口罩令共罰17萬

新冠疫情緩和，適逢一連四日的復活節假期，市民紛紛外出玩樂。康文署今日（17日）公布，由4月15日至今日下午4時，巡查約5,120次、口頭勸諭逾2,610次，共34人因違反二人限聚令或口罩令收罰款通知書，以每張罰款5,000元計算，有關人士共向庫房進帳17萬元。康文署提醒市民切勿鬆懈，強調會繼續採取執法行動。



康文署：檢控勸喻後仍不遵守的規例者

康文署表示，為了減低病毒在社區的隱形傳播風險，在復活節假期間，繼續與相關部門加強巡查轄下的場地，確保市民遵守防疫規定，並檢控經勸喻下仍不遵守的規例者。康文署亦向外傭派發宣傳單張，透過場地廣播及告示牌，要求他們提高防疫意識及遵守防疫規例。

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違限聚令或口罩令可被票控5000元

康文署指，4月15日至17日下午4時，康文署人員巡查約5,120次，發出逾2,610次口頭勸諭，並共向34名市民發出定額罰款通知書，涉違反第599章及第599I章下，二人限聚或佩戴口罩的要求。換言之，以每人罰款5,000元計算，康文署三日內的巡查行動，一共向違例人士罰款17萬元。

康文署提醒市民切勿鬆懈，繼續同心協力抗疫，強調如發現違規情況，會採取執法行動。康文署亦提醒，任何人違反二人限聚及佩戴口罩的要求，可被定額罰款5,000元。

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