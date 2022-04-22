封區｜清泉樓、悅庭軒第一座完成強檢　共發現7宗陽性個案

被圍封的沙田水泉澳邨清泉樓今早（22日）解封，在圍封期間共發現5宗陽性檢測個案和兩宗檢測結果為不確定的個案，中招率約0.5%。政府上午約七時完成強制檢測行動，水泉澳邨清泉樓內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。



鑽石山悅庭軒第一座亦於今早解封，圍封期間發現2宗陽性檢測個案，中招率僅0.2%。政府上午約7時完成強制檢測行動，鑽石山悅庭軒第一座內已進行檢測的人士已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或佩戴手環，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開。



水泉澳邨清泉樓發現5宗陽性個案

政府昨日（21日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），自昨日下午四時起限制沙田水泉澳邨清泉樓內的人士須留在其處所並接受強制檢測。行動其間，約960名身處水泉澳邨清泉樓內的人士接受檢測，當中發現5宗陽性檢測個案和兩宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼4月21日 水泉澳邨清泉樓圍封檢測▼



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此外，政府亦在水泉澳邨清泉樓內派員到訪約480戶，當中約50戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

悅庭軒第一座揭2宗確診

政府自昨日下午3時起限制鑽石山悅庭軒第一座的人士須留在其處所並接受強制檢測。行動其間，約878名身處水泉澳邨清泉樓內的人士接受檢測，當中發現2宗陽性檢測個案和兩宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

政府亦在「受限區域」內派員到訪384戶，當中74戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

▼4月21日 鑽石山悅庭軒第一座圍封檢測▼

