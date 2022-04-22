DSE｜大學校長拍片為考生打氣：盡己所能 浸大衞炳江：搏盡加油
撰文：倪清江
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DSE中學文憑試今日（22日）開考，是第三次在新冠病毒疫情下進行的DSE，比過去兩屆情況更差，仍然單日有逾600宗確診個案。教育局局長楊潤雄邀請各大學校長及中學校長團體，拍片為考生打氣。多位校長不約而同指出，考試只是人生一個階段，考生最緊要盡力而為，全力以赴，只是盡己所能，就問心無愧，相信在艱難時候，愈能夠激發奮鬥心。
詳見教育局局長楊潤雄Facebook專頁
▼4月21日 DSE其中一個試場獅子會中學介紹安排▼
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今年DSE文憑試考生喺第五波疫情之下應考，挑戰特別大，我想喺呢度鼓勵各位考生，全力以赴，能夠盡己所能，最重要係同學可以好好感謝自己嘅努力，從經驗中學習同成長，祝願各位考生一切順利。
付出了的努力，並不會白費。相信自己，盡力而為。
DSE即將開考，相信大家忙於最後備戰，心情一定好緊張。加上疫情可能會帶嚟畀你哋嘅變數，大家要面對嘅挑戰就更大。 不過只要保持積極、樂觀嘅心境，同埋健康嘅體魄，再大嘅考驗，我相信你哋都一定能夠克服。希望大家全力以赴，將最好嘅表現出嚟。搏盡、加油
各位考生，我知道大家正喺度努力準備文憑試，恐怕疫情反覆可能會擾亂大家嘅心情，所以我想喺呢度同大家打打氣。 考試只係人生漫漫長路上其中一個關卡，最緊要係面臨每個關卡嘅時候，自己係盡咗力，咁你嘅人生就會達到最好結果。 我鼓勵你哋時刻保持正面、樂觀、激勵同欣賞自己努力，選擇適合自己嘅領域發揮才能。希望大家喺呢段日子飲食定時，有充分嘅休息，保持心情開朗，以最佳狀態應戰文憑試。
▼DSE竹篙灣社區隔離設施特別試場環境及應考流程▼
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中學文憑試開考啦，我亦明白同學心情難免緊張，尤其是係疫情之下應試更具挑戰。不過我相信喺艱難時候，愈能夠激發我哋嘅奮鬥心。 文憑試只係人生其中一個階段，同學全力以赴去應試之餘，亦都會謹記注意身體健康。
我相信你們正努力，爭取最佳成績。相信你們已克服不同困難，包括疫情帶來的難關。我祝願你們身體健康，尤其是在疫情期間，祝願你們考得佳績。 我跟大家分享我的座右銘——「盡力而為，問心無愧」，因為你已盡己所能，應會為自己感到驕傲。
我建議大家放鬆心情，表現出真我，無論你成績係點樣，呢個就係你自己。只要你能接受你自己，表現出真我，將來你就能夠好好發揮。 因為喺今日嘅香港裡邊，無論點樣嘅學生，只要能夠有心上進，就有適合佢哋升學、事業發揮途徑。你唔好受世俗眼光影響，你自己就會搵到啱你嘅陽光大道。
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