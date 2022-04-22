DSE｜大學校長拍片為考生打氣：盡己所能　浸大衞炳江：搏盡加油

我相信你們正努力，爭取最佳成績。相信你們已克服不同困難，包括疫情帶來的難關。我祝願你們身體健康，尤其是在疫情期間，祝願你們考得佳績。 我跟大家分享我的座右銘——「盡力而為，問心無愧」，因為你已盡己所能，應會為自己感到驕傲。

理大校長滕錦光