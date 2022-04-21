晚市堂食重開｜燒烤店輪候300張票　生意倍增　市民︰有得食好食

第五波疫情緩和，食肆今日（21日）放寬晚市堂食及四人上限一枱。市民與親朋好友闊別多日，紛紛外出吃飯相聚。日式燒肉專門店牛角旺角分店，有數十人在門外排隊，輪候票數更逾300張。有顧客形容為「解放」，更早於一個月前政府宣布消息時已訂座，有市民擔心未來再禁堂食，因此希望活在當下，「有得食好食喇，有得出街好出街喇。」



市民感嘆終於回復日常生活

放寬食肆首晚，旺角街頭人來人往，牛角門外有數十人排隊等候，輪候票數逾300張。其中，麥小姐今早約六名朋友聚會，並於下午6時取票，根據輪候的票數，預計7時半便可吃飯。她認為，今晚的市況猶如長假期的晚上，並計劃陸續與其他好友相聚，首選為牛涮鍋。「好似終於回復返香港人嘅生活。」

她認為，禁晚市堂食並不合理，指2020年疫情初期，禁食肆時的個案數量，與近日的三位數有差別。「既然今日開得，點解一早要封呢？同埋好多人都講啦，病毒係咪六點之後先出門口呢？」

對於將來或再爆第六波疫情，她透露作為康復者，並不感到擔心，反而憂慮屆時將失去應有的權利，例如再次被禁止出晚市堂食，「有得食好食喇，有得出街好出街喇。」

一個月前訂座迎接解放日

至於成功進入牛角的市民，均興高采烈享用久違的晚餐。田先生更形容為「解放」，指特首林鄭月娥宣布放寬當日，即約一個月前已訂座，直至今晚終能與朋友相聚。他的朋友更刻意減少午餐份量作準備，並選擇價格較昂貴的套餐慶祝。

他表示，須趁消費券派發期間到不同的食肆，並計劃未來再約朋友光顧中式酒樓。他為地區小區未能捱過第五波感到可惜，認為與其擔心第六波，不如先餵飽肚子，「再唔食啲舖頭就執啦。」

黃傑龍料生意增長達一倍

牛角母企叙福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍表示，觀察到大量市民下班後排隊吃晚飯，旗下多間分店有逾50人輪候，預期生意增長達一倍。他亦指，今晚更特地推出酒水免費的優惠，與顧客同賀恢復晚市，「等同於同大家飲返杯，希望永遠唔需要禁止堂食。」